20/10/2025 17:08

《神州經脈》四中全會召開，第三季GDP「破五」，LPR持穩五個月

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
國家統計局2025年10月20日公布，中國第三季GDP同比增4.8%（四季度最低），前三季增5.2%；1-9月固投轉跌0.5%（五年首負），滬指收升0.6%；LPR持穩五個月，四中全會北京召開四天。

事實要點：
▷ 第三季GDP同比增4.8%（四季度最小）
▷ 1-9月固投轉跌0.5%（五年首次負）
▷ 9月社零增3%（去年11月來最低）
▷ 9月工業增加值增6.5%（6月來最高）
▷ LPR連續五個月維持3%及3.5%

　　國家統計局今日（20日）公布，第三季國內生產總值(GDP)同比增長4.8%，破「五」且為四個季度最小，出口繁榮帶來的提振作用，被消費和企業削減支出所削弱。不過，滬深股市今日仍止跌反彈，滬綜指收升0.6%，報3863.89點，深成指揚0.98%，創業板指漲1.98%。兩市成交則萎縮至1.74萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量2005億元或10.3%。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1231，較上個交易日4時30分收盤價升34點子，止兩連跌，創9月30日以來近三周新高。人民幣兌一美元中間價今報7.0973，較上個交易日跌24點子，止三連升，創10月14日以來近一周新低，和市場預測偏強約350點。

*今日新聞精選*

1. 國家統計局公布，前三季度國內生產總值同比增長5.2%；第三季度GDP同比增速放緩至4.8%，為四個季度最小；1-9月固定資產投資轉跌0.5%，為逾五年來首次轉負，大遜預期；9月社會消費品零售總額同比增3%，增速為去年11月以來最低；9月工業增加值同比增長6.5%，優於預期且為今年6月以來最高增速。9月全國城鎮調查失業率為5.2%，比上月下降0.1個百分點。國家統計局表示，當前經濟運行仍面臨不少風險挑戰，外部不穩定不確定因素較多，國內經濟回升向好基礎仍需加力鞏固。

2. 中共二十屆四中全會今起一連四天在北京召開。中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議（討論稿）》向全會作了說明。就「十五五」規劃，國家發改委宏觀經濟研究院國土開發與地區經濟研究所研究員賈若祥表示，國家在編制經濟社會發展規劃當中明確要求，在規劃過程中要充分的考慮財政的承受能力和重大風險的防範等相關的因素，要對房地產領域、金融領域、自然災害、疫情影響等的風險進行預判和研判，提出預案，使規劃在推進的過程中韌性增強，不發生系統性金融風險。

3. 據《新華社》消息，10月18日上午，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾舉行視頻通話，雙方圍繞落實今年以來兩國元首歷次通話重要共識，就雙邊經貿關係中的重要問題進行了坦誠、深入、建設性的交流，同意盡快舉行新一輪中美經貿磋商。貝森特則稱，雙方進行了坦誠詳細的交流，他預計接下來的一周美中代表團將在馬來西亞會面，為特朗普總統和習近平主席的會晤做準備。

4. 李成鋼被免去中國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表職務，由李詠箑接任。日前中美貿易摩擦升級，美國財長貝森特公開指摘中國商務部國際貿易談判代表李成鋼8月底不請自來，態度強硬挑釁，就貿易發表「極具煽動性的言論」。

5. 人民銀行公告，10月貸款市場報價利率(LPR)報價繼續維持不變，1年期和5年期以上分別為3%和3.5%，連續五個月持穩。分析指此番按兵不動主要受政策利率錨定與銀行息差承壓所限，但隨內需提振與房市穩定政策推進，年底前政策利率及LPR仍有下調空間。

6. 荷蘭政府對聞泰科技旗下安世半導體(Nexperia)出手干預事件產生的影響，已傳導至生產一線與產業鏈終端。內媒發現，安世半導體東莞工廠自國慶長假後就已經限制出貨，並計劃自本周起實施「上四休三」工作制。荷蘭經濟部長最新表示，荷蘭外交官一直在努力化解有關安世半導體的僵局，他本人也預期將於近日與中國政府官員會面，並形容事件是在最高層級討論。

7. 印尼政府日前表示，正就雅萬高鐵項目債務重組問題同中方談判，有自媒體形容「雅萬高鐵因資金短缺運營困難」。對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上指出，在評價高鐵項目時，除了看財務數據、經濟指標，還要看公共效益、綜合收益。

8. 宇樹科技今日發布Unitree H2仿生人形機器人，高180cm，重70kg。Unitree H2做出跳舞、耍功夫、行catwalk的動作，轉圈、踢腿、拗腰、揮拳等都甚為流暢。宇樹科技創始人王興興曾表示，宇樹機器人算法今年已經歷幾次迭代，預計下半年發布身高1.8米的人形機器人。

【你點睇？】歐盟擬要求中企須向當地公司轉移技術方可營運，你認為中方會否採取強烈反制？► 立即投票

