《鍾之日記》憧憬利好，港股強彈

中共四中全會今起召開，總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就第十五個五年規劃的建議向全會作說明。《新華社》發表社評指，「十五五」是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期；「發展」是解決中國一切問題的基礎和關鍵，「高質量發展」是體現新發展理念的發展。此外，「習特會」或成事，市場憧憬中美緊張關係緩和，美國總統特朗普承認威脅對中國加徵的高關稅「不可持續」，並稱仍計劃與中國國家主席習近平會晤。美股上周五（17日）造好，恒指今早高開637點或2.5%，盤中科網股上揚，港股最多升665點。恒指全日收報25858，升611點或2.4%，主板成交近2392億元。



*中國第三季GDP破五，滬指止跌回升0.6%*



國家統計局今日公布，第三季國內生產總值(GDP)同比增長4.8%，破「五」且為四個季度最小，出口繁榮帶來的提振作用，被消費和企業削減支出所削弱。不過，滬深股市今日仍止跌反彈，滬綜指收升0.6%，報3863.89點，深成指揚0.98%，創業板指漲1.98%。兩市成交則萎縮至1.74萬億元人民幣，較上一個交易日縮量2005億元人民幣或10.3%。



分析人士指出，三季度經濟數據冷熱交織：受益於國外需求回暖，9月工業生產強勁反彈，但消費和固定資產投資數據則疲弱，顯示信心仍是拖累國內需求的主要因素。與此同時，消費品「以舊換新」政策的提振效應消退，消費增速放緩，固定資產投資增速轉負也令市場擔憂；預計隨著新一輪政策支持舉措落地，為實現全年約5%的經濟增長目標提供支撐。



*金價短暫回吐黃金股調整，周大福預告月底加價*



地緣緊張局勢放緩，中美本周料進行第五輪貿易會談，月底中美元首會面料按計劃舉行；面對美國國內示威壓力，特朗普亦改口不對烏克蘭供應戰斧巡航導彈，以免局勢升級。市場暫鬆一口氣，避險金價上周五（17日）逼近4400美元高位後有所回吐，更一度跌穿4200美元，今日重新站穩腳跟、止跌微升。



金價回吐累金礦股受挫，紫金黃金國際(02259)及母企紫金(02899)第三季業績俱佳都照跌，紫金黃金國際收挫5.3%，紫金跌0.4%；另外，赤峰黃金(06693)全日跌6.2%，山東黃金(01787)挫約5.8%，招金礦業(01818)跌3.3%，靈寶黃金(03330)跌3.4%。



金飾股方面，周大福(01929)日前公布，截至2025年9月30日止三個月，即第二財季零售值按年升4.1%；當中，內地零售值按年升3%；香港、澳門及其他市場零售值按年升11.4%。中金上調周大福目標價21%，至19.45元，維持「跑贏行業」評級，鑑於金價上漲及產品結構優化對毛利率有正面影響，上調2026財政年度每股盈利預測約3%，至0.86元。周大福輕微收低0.8%。



大行長遠看漲金價續升，美銀預計金價將在未來12至18個月內升至每盎司5000美元，不少黃金零售企業宣布加價。周大福預告將在10月底提高大多數產品的零售價，預計漲幅介乎12%至18%。老鋪黃金(06181)亦已經於10月26日進行提價調整。這已是老鋪黃金在今年內的第三次漲價。老鋪黃金今日收低3.7%。



*受惠股市回穩，國壽盈喜衝高*



中國人壽(02628)發盈喜，主因是股票市場回穩，公司加大權益投資力度，令投資收益顯著提升。國壽料首三季度淨利潤按年增長50%至70%，達到1568億至1777億元人民幣，遠高於市場共識的977億元人民幣全年預期。



國壽指，今年以來，股票市場回穩向好勢頭不斷鞏固，公司積極推進中長期資金入市，把握市場機會堅決加大權益投資力度，前瞻布局新質生產力相關領域，持續優化資產配置結構，投資收益按年大幅提升。



摩通發表研報，維持國壽H股「增持」評級，目標價31元。展望未來，摩通認為國壽有三大利好因素：一是預期上調2025年每股派息0.7元人民幣的市場共識，相當於約4%股息率；二是公司有望首次回購股份，管理層在中期業績會上並未排除此可能性；三是年初至今客戶對壽險產品需求強勁，配合分銷渠道增強，預期將帶動負債準備金更快增長及提升保險利潤。



早前花旗的研報亦予國壽H股「買入」評級，預計國壽首9個月新業務價值將同比增長42.5%，盈利增長44%，優於市場預期。



國壽今日最高見24.4元，收市漲2.4%，報23.5元，其他內險股亦受帶動，眾安在線(06060)升2.59%，中國平安(02318)升1%，中國太保(02601)升0.89%，遭花旗「減持」評級的新華保險(01336)則跌1.43%。



