  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

20/10/2025 17:02

《鍾之日記》憧憬利好，港股強彈

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年10月20日，港股恒指升611點至25858點，主板成交2392億港元；中國第三季GDP同比增4.8%，滬指收升0.6%至3863.89點，中美擬舉行第五輪貿易會談及元首會晤。

事實要點：
▷ 恒指升611點（2.4%）收25858，成交2392億港元
▷ 中國第三季GDP同比增4.8%（近四季最低）
▷ 滬深兩市成交1.74萬億元人民幣（縮量10.3%）
▷ 周大福第二財季零售值升4.1%，預告月底加價12%-18%
▷ 國壽首三季淨利潤預增50%-70%（1568億至1777億元人民幣）

　　10月20日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　中共四中全會今起召開，總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就第十五個五年規劃的建議向全會作說明。《新華社》發表社評指，「十五五」是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期；「發展」是解決中國一切問題的基礎和關鍵，「高質量發展」是體現新發展理念的發展。此外，「習特會」或成事，市場憧憬中美緊張關係緩和，美國總統特朗普承認威脅對中國加徵的高關稅「不可持續」，並稱仍計劃與中國國家主席習近平會晤。美股上周五（17日）造好，恒指今早高開637點或2.5%，盤中科網股上揚，港股最多升665點。恒指全日收報25858，升611點或2.4%，主板成交近2392億元。

*中國第三季GDP破五，滬指止跌回升0.6%*

　　國家統計局今日公布，第三季國內生產總值(GDP)同比增長4.8%，破「五」且為四個季度最小，出口繁榮帶來的提振作用，被消費和企業削減支出所削弱。不過，滬深股市今日仍止跌反彈，滬綜指收升0.6%，報3863.89點，深成指揚0.98%，創業板指漲1.98%。兩市成交則萎縮至1.74萬億元人民幣，較上一個交易日縮量2005億元人民幣或10.3%。

　　分析人士指出，三季度經濟數據冷熱交織：受益於國外需求回暖，9月工業生產強勁反彈，但消費和固定資產投資數據則疲弱，顯示信心仍是拖累國內需求的主要因素。與此同時，消費品「以舊換新」政策的提振效應消退，消費增速放緩，固定資產投資增速轉負也令市場擔憂；預計隨著新一輪政策支持舉措落地，為實現全年約5%的經濟增長目標提供支撐。

*金價短暫回吐黃金股調整，周大福預告月底加價*

　　地緣緊張局勢放緩，中美本周料進行第五輪貿易會談，月底中美元首會面料按計劃舉行；面對美國國內示威壓力，特朗普亦改口不對烏克蘭供應戰斧巡航導彈，以免局勢升級。市場暫鬆一口氣，避險金價上周五（17日）逼近4400美元高位後有所回吐，更一度跌穿4200美元，今日重新站穩腳跟、止跌微升。

　　金價回吐累金礦股受挫，紫金黃金國際(02259)及母企紫金(02899)第三季業績俱佳都照跌，紫金黃金國際收挫5.3%，紫金跌0.4%；另外，赤峰黃金(06693)全日跌6.2%，山東黃金(01787)挫約5.8%，招金礦業(01818)跌3.3%，靈寶黃金(03330)跌3.4%。

　　金飾股方面，周大福(01929)日前公布，截至2025年9月30日止三個月，即第二財季零售值按年升4.1%；當中，內地零售值按年升3%；香港、澳門及其他市場零售值按年升11.4%。中金上調周大福目標價21%，至19.45元，維持「跑贏行業」評級，鑑於金價上漲及產品結構優化對毛利率有正面影響，上調2026財政年度每股盈利預測約3%，至0.86元。周大福輕微收低0.8%。

　　大行長遠看漲金價續升，美銀預計金價將在未來12至18個月內升至每盎司5000美元，不少黃金零售企業宣布加價。周大福預告將在10月底提高大多數產品的零售價，預計漲幅介乎12%至18%。老鋪黃金(06181)亦已經於10月26日進行提價調整。這已是老鋪黃金在今年內的第三次漲價。老鋪黃金今日收低3.7%。

*受惠股市回穩，國壽盈喜衝高*

　　中國人壽(02628)發盈喜，主因是股票市場回穩，公司加大權益投資力度，令投資收益顯著提升。國壽料首三季度淨利潤按年增長50%至70%，達到1568億至1777億元人民幣，遠高於市場共識的977億元人民幣全年預期。

　　國壽指，今年以來，股票市場回穩向好勢頭不斷鞏固，公司積極推進中長期資金入市，把握市場機會堅決加大權益投資力度，前瞻布局新質生產力相關領域，持續優化資產配置結構，投資收益按年大幅提升。

　　摩通發表研報，維持國壽H股「增持」評級，目標價31元。展望未來，摩通認為國壽有三大利好因素：一是預期上調2025年每股派息0.7元人民幣的市場共識，相當於約4%股息率；二是公司有望首次回購股份，管理層在中期業績會上並未排除此可能性；三是年初至今客戶對壽險產品需求強勁，配合分銷渠道增強，預期將帶動負債準備金更快增長及提升保險利潤。

　　早前花旗的研報亦予國壽H股「買入」評級，預計國壽首9個月新業務價值將同比增長42.5%，盈利增長44%，優於市場預期。

　　國壽今日最高見24.4元，收市漲2.4%，報23.5元，其他內險股亦受帶動，眾安在線(06060)升2.59%，中國平安(02318)升1%，中國太保(02601)升0.89%，遭花旗「減持」評級的新華保險(01336)則跌1.43%。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【你點睇？】歐盟擬要求中企須向當地公司轉移技術方可營運，你認為中方會否採取強烈反制？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處