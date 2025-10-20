【大國博弈】國安部：掌握美國國安局網絡攻擊國家授時中心的鐵證

據國家安全部消息，近期，國安機關破獲一起美國重大網絡攻擊案，掌握了美國國家安全局長期對中國國家授時中心進行網絡攻擊入侵的鐵證。



經調查發現，美國安局針對國家授時中心的網攻活動蓄謀已久。2022年3月25日起，美國安局利用某境外品牌手機短信服務漏洞，竊取中心多名工作人員手機內的敏感資料。2023年4月18日起，美國安局多次利用竊取的登錄憑證，入侵國家授時中心計算機，刺探該中心網絡系統建設情況。2023年8月至2024年6月，美國安局啟用42款特種網攻武器，對國家授時中心多個內部網絡系統實施高烈度網攻，並企圖橫向滲透至高精度地基授時系統，預置癱瘓破壞能力。一旦系統遭破壞，可能導致通訊中斷、金融系統紊亂、電力供應中斷、空天發射失敗，甚至影響國際時間穩定性。



國家授時中心位於陝西省西安市，承擔「北京時間」的產生、保持和發播任務，為國家通信、金融、電力、交通、測繪、國防等行業領域提供高精度授時服務，還為測算國際標準時間提供重要數據支撐。

國家安全部表示，已經固定美方網攻證據，指導國家授時中心開展清查處置，斬斷攻擊鏈路，升級防範措施，消除危害隱患。

《經濟通通訊社20日專訊》