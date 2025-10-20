螞蟻未來海南信息技術公司增資至35億元，增幅達34900%

天眼查App顯示，近日，螞蟻未來（海南）信息技術有限公司發生工商變更，註冊資本由1000萬人民幣增至35億人民幣，增幅達34900%。該公司成立於2018年3月，經營範圍包括信息技術諮詢服務、軟件開發與設計、接受金融機構委托從事金融信息技術外包等，由螞蟻集團旗下杭州螞蟻未來科技有限公司全資持股。
《經濟通通訊社20日專訊》
20/10/2025 10:45
