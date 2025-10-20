安世東莞工廠實施「上四休三」，公告稱不允許外部力量影響運營

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

荷蘭政府對聞泰科技(滬:600745)旗下安世半導體(Nexperia)出手干預事件產生的影響，已傳導至生產一線與產業鏈終端。據《每日經濟新聞》探訪安世半導體東莞工廠發現，該廠自國慶中秋長假之後，就已經限制出貨，並計劃自本周起實施「上四休三」工作制。



與此同時，有貿易商確認，產品面臨缺貨與漲價壓力。部份貿易商及客戶派職員到工廠門外等候提貨，指工廠停止出貨已超過一周，但生產似未完全停止。



母公司聞泰科技表示，中國區「獨立自救」，拉通國內供應鏈。但供應鏈「中國化」不易，涉及技術轉移、客戶認證等難題。安世半導體正申請管制豁免，但何時恢復供貨尚無明確答案。



半導體行業人士分析，安世半導體的核心設計與晶圓製造位於歐洲，而東莞工廠承擔其全球約70%的產品封裝任務。若荷蘭與國內相關限制持續，安世半導體歐洲與國內業務切割，雙方均將面臨困境。



*安世中國：不允許外部力量影響公司運營*



10月19日，微信公眾號「安世半導體」發布安世中國致全體員工的信件指出，對荷蘭搶奪安世半導體控制權的命令予以拒絕，明確表示安世中國是「獨立經營、決策的中國企業」「不會允許外部力量影響公司運營或損害員工利益。」信還寫道，安世國內全部主體運營及員工薪資福利一切正常，公司生產經營一切如常，各項工作有序推進。



中國商務部日前批評荷蘭當局，以行政手段插手安世運營，強調中方將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。荷蘭政府表示，正與中國當局、相關歐洲政府及企業展開磋商，期望解決問題。

《經濟通通訊社20日專訊》