《中國房產》上海25套大平層開盤首日全部售罄，單套總價超1.3億元

據《澎湃新聞》報道，10月18日下午，上海黃浦區淮海中路「高福雲境」項目開盤，首日25套房源全部售罄，單套總價1.3億(人民幣．下同)至1.7億元，單日銷售額超過2024年上海全年同價段豪宅成交總額，也創下當地頂級豪宅市場單日去化新紀錄。



公開資料顯示，該項目位於上海黃浦區衡復風貌區核心，由萬科(02202)(深:000002)和華洲地產合作開發，本批次共推出125套超高層塔樓大平層，面積在270平方米至600平方米之間，均價為21萬元/平方米。單套總價全部超過1.3億元，最貴的幾套超過1.6億元。



樓盤銷售公告顯示，個人購房者需要事先繳納760萬元認購金，企業客戶的認購金更高達1900萬元，認購門檻足顯其高端屬性。這一億元級高門檻的豪宅吸引184組有效認購，認購率達152%。



據上海易居研究院統計，2025年上半年，上海總價3000萬元及以上新房成交達1096套，2024年為1542套，已連續兩年突破千套。相較2017年至2023年平均水平，近兩年的交易量增速達到214%。

