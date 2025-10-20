【聚焦數據】統計局：9月70城樓價環比下降，同比降幅繼續收窄

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家統計局今日公布2025年9月份商品住宅銷售價格變動情況。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指，9月份70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比下降，同比降幅繼續呈收窄態勢。



*廣州和深圳新樓價格環比下降0.6%和1%*



9月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅比上月擴大0.2個百分點。其中，北京和上海分別上漲0.2%和0.3%，廣州和深圳分別下降0.6%和1.0%。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅擴大0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅與上月相同。



9月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降1.0%，降幅與上月相同。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降0.9%、1.0%、0.8%和1.0%。二、三線城市二手住宅銷售價格環比分別下降0.7%和0.6%，降幅均擴大0.1個百分點。



*各線城市新樓、二手樓價格同比跌幅收窄*



9月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降0.7%，降幅比上月收窄0.2個百分點。其中，上海上漲5.6%，北京、廣州和深圳分別下降2.6%、4.1%和1.8%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降2.1%和3.4%，降幅均收窄0.3個百分點。



9月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降3.2%，降幅比上月收窄0.3個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降2.7%、2.4%、6.0%和1.7%。二、三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降5.0%和5.7%，降幅分別收窄0.2個和0.3個百分點。

