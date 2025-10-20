  • 會員
AH股新聞

20/10/2025 10:36

【聚焦數據】前三季人均可支配收入同比實際增長5.2%，人均消費支出增4.7%

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
國家統計局2025年前三季數據顯示，全國居民人均可支配收入32509元（實際增5.2%），消費支出21575元（實際增4.7%），農村收入與消費增速均高於城鎮。

事實要點：
▷ 全國居民人均可支配收入32509元（實際增5.2%）
▷ 城鎮/農村居民可支配收入42991元（實際4.5%）、17686元（實際6.0%）
▷ 人均消費支出21575元，教育文化娛樂（增10.3%）與其他用品（增10.3%）增速最高
▷ 工資性收入佔可支配收入57.4%（18659元，增5.4%）
▷ 全國可支配收入中位數27149元（為平均數83.5%）

　　國家統計局公布，前三季度，全國居民人均可支配收入32509元(人民幣．下同)，比上年同期名義增長5.1%，扣除價格因素，實際增長5.2%。

　　分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入42991元，增長(以下如無特別說明，均為同比名義增長)4.4%，扣除價格因素，實際增長4.5%；農村居民人均可支配收入17686元，增長5.7%，扣除價格因素，實際增長6.0%。
　
　　按收入來源分，前三季度，全國居民人均工資性收入18659元，增長5.4%，佔可支配收入的比重為57.4%；人均經營淨收入5199元，增長5.3%，佔可支配收入的比重為16.0%；人均財產淨收入2628元，增長1.7%，佔可支配收入的比重為8.1%；人均轉移淨收入6023元，增長5.3%，佔可支配收入的比重為18.5%。
　
　　前三季度，全國居民人均可支配收入中位數27149元，增長4.5%，中位數是平均數的83.5%。其中，城鎮居民人均可支配收入中位數38224元，增長3.9%，中位數是平均數的88.9%；農村居民人均可支配收入中位數15036元，增長5.1%，中位數是平均數的85.0%。

*前三季度人均消費支出實際增長4.7%*

　　居民消費支出情況方面，前三季度，全國居民人均消費支出21575元，比上年同期名義增長4.6%，扣除價格因素影響，實際增長4.7%。分城鄉看，城鎮居民人均消費支出26510元，增長3.8%，扣除價格因素，實際增長3.9%；農村居民人均消費支出14597元，增長5.5%，扣除價格因素，實際增長5.8%。

　　前三季度，全國居民人均食品煙酒消費支出6359元，增長2.5%，佔人均消費支出的比重為29.5%；人均衣著消費支出1126元，增長1.6%，佔人均消費支出的比重為5.2%；人均居住消費支出4665元，增長2.3%，佔人均消費支出的比重為21.6%；人均生活用品及服務消費支出1224元，增長9.6%，佔人均消費支出的比重為5.7%；人均交通通信消費支出3103元，增長8.3%，佔人均消費支出的比重為14.4%；人均教育文化娛樂消費支出2531元，增長10.3%，佔人均消費支出的比重為11.7%；人均醫療保健消費支出1928元，增長1.5%，佔人均消費支出的比重為8.9%；人均其他用品及服務消費支出639元，增長10.3%，佔人均消費支出的比重為3.0%。
《經濟通通訊社20日專訊》

