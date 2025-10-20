  • 會員
AH股新聞

20/10/2025 16:45

【關稅戰】中國9月自美國進口大豆的數量清零，南美暴增

　　據中國官方統計，中國9月份自美國進口大豆的數量為零，是今年以來首度歸零。相形之下，中國當月自巴西、阿根廷進口的大豆年增率分別高達約3成及9成。

　　《路透》今日引述中國海關總署新公布數據顯示，今年9月份，中國自美國進口的大豆數量，從去年同期的170萬噸完全歸零。然而，中國9月份大豆進口總量攀升到1287萬噸，創下歷史次高。

　　相形之下，南美洲國家成為中國大豆的新採購來源。同一數據來源顯示，9月份中國自巴西進口大豆1096萬噸，較去年同期大幅成長29.9%，且佔大豆總進口量達85.2%；自阿根廷進口117萬噸，較去年同期暴增91.5%，佔進口比重也提升到9%。

　　報道引述分析人士說法，指9月份中國進口美國大豆歸零，主要是因為中國對美國大豆徵收高額關稅，加上先前收穫的美國大豆已大致完成進口所致。在往年同期，一些較早收獲的美國大豆仍會進口到中國。

　　報道提到，美國今年秋季以來收獲的大豆，中國至今仍未採購。若美中貿易談判持續陷入僵局，美國豆農恐將面臨數十億美元損失。

　　儘管如此，美國總統特朗普19日表示，他相信美中將就大豆採購達成協議。
《經濟通通訊社20日專訊》

attraction 香港好去處