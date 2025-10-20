《神州債市》財政部明日開展國債做市支持操作，規模6.1億元

財政部發布通知稱，為支持國債做市，提高國債二級市場流動性，健全反映市場供求關係的國債收益率曲線，決定明日開展國債做市支持操作。
操作方向為隨賣，操作券種為2025年記帳式附息(十四期)國債、2025年記帳式附息(十五期)國債，操作額分別為3.3億元人民幣、2.8億元人民幣，期限為5年、3年，10月24日起與同期國債合併上市交易。
《經濟通通訊社20日專訊》
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
20/10/2025 11:00
財政部發布通知稱，為支持國債做市，提高國債二級市場流動性，健全反映市場供求關係的國債收益率曲線，決定明日開展國債做市支持操作。
操作方向為隨賣，操作券種為2025年記帳式附息(十四期)國債、2025年記帳式附息(十五期)國債，操作額分別為3.3億元人民幣、2.8億元人民幣，期限為5年、3年，10月24日起與同期國債合併上市交易。
《經濟通通訊社20日專訊》
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N