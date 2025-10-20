  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

20/10/2025 11:27

【聚焦數據】內地首9月財政收入增幅擴至0.5%，支出增長3.1%

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
中國2025年前三季度全國一般公共預算收入16.39萬億元，同比增0.5%，支出20.81萬億元增3.1%，證券交易印花稅同比激增103.4%。

事實要點：
▷ 證券交易印花稅1448億元（同比增103.4%，增幅擴21.7%）
▷ 全國財政支出20.81萬億元（中央增7.3%，地方增2.4%）
▷ 稅收收入13.27萬億元（同比增0.7%，非稅收入降0.4%）
▷ 第三季財政收入增2.5%（一季降1.1%，二季增0.6%）
▷ 中央收入降1.2% vs 地方收入增1.8%

　　財政部17日公布，前三季度，全國一般公共預算收入163876億元(人民幣．下同)，同比增長0.5%，增幅較1-8月擴大0.2個百分點。其中，全國稅收收入132664億元，同比增長0.7%，1-8月為微增0.02%；非稅收入31212億元，同比下降0.4%，1-8月為增長1.5%。

　　分季度看，財政收入增幅逐季回升，其中一季度同比下降1.1%，二季度增長0.6%，三季度增幅明顯提高，當季增長2.5%。

　　分中央和地方看，中央一般公共預算收入70837億元，同比下降1.2%；地方一般公共預算本級收入93039億元，同比增長1.8%。

　　前三季度，全國一般公共預算支出208064億元，同比增長3.1%。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出31008億元，同比增長7.3%；地方一般公共預算支出177056億元，同比增長2.4%。

*消費稅增幅擴大，證券交易印花稅增幅擴至逾103%*

　　主要稅收收入中，國內增值稅52271億元，同比增長3.6%。國內消費稅12934億元，同比增長2.2%，增幅較1-8月擴大0.2個百分點。企業所得稅32527億元，同比增長0.8%。個人所得稅11799億元，同比增長9.7%。

　　進口貨物增值稅、消費稅13465億元，同比下降5.7%，降幅較1-8月收窄1個百分點。關稅1750億元，同比下降4.6%。出口退稅17018億元，同比增長8.6%。

　　車輛購置稅1517億元，同比下降16.2%。印花稅3142億元，同比增長34.5%。其中，證券交易印花稅1448億元，同比增長103.4%，增幅較1-8月大幅擴大21.7個百分點，反映股市活躍。房產稅3478億元，同比增長11.5%。
 
《經濟通通訊社20日專訊》

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處