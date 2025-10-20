【聚焦數據】內地9月原煤生產降幅收窄，原油生產增速加快

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
國家統計局2025年9月數據顯示，原煤產量4.1億噸（同比降1.8%），降幅較8月收窄1.4%；原油產量1777萬噸（同比增4.1%），天然氣產量212億立方米（同比增9.4%），原油加工量6269萬噸（同比增6.8%）。
事實要點：
▷ 1-9月原煤累計產量35.7億噸（同比增2.0%）
▷ 9月原油加工量6269萬噸（增速較8月收窄0.8%）
▷ 9月天然氣產量同比增9.4%（增速較8月加快3.5%）
▷ 9月水電產量同比增31.9%（8月為降10.1%）
▷ 1-9月發電量72557億千瓦時（同比增1.6%）
國家統計局數據顯示，9月份，規模以上工業(以下簡稱規上工業)原煤生產降幅收窄，原油、天然氣生產增速加快，電力生產平穩增長。
原煤生產降幅收窄。9月份，規上工業原煤產量4.1億噸，同比下降1.8%，降幅比8月份收窄1.4個百分點；日均產量1372萬噸。1-9月份，規上工業原煤產量35.7億噸，同比增長2.0%。
原油生產增速加快。9月份，規上工業原油產量1777萬噸，同比增長4.1%，增速比8月份加快1.7個百分點；日均產量59.2萬噸。1-9月份，規上工業原油產量16263萬噸，同比增長1.7%。
*原油加工8月增幅較上月收窄0.8個百分點*
原油加工較快增長。9月份，規上工業原油加工量6269萬噸，同比增長6.8%，8月份為增長7.6%，則9月增速較上月收窄0.8個百分點；日均加工209.0萬噸。1-9月份，規上工業原油加工量55081萬噸，同比增長3.7%。
天然氣生產增速加快。9月份，規上工業天然氣產量212億立方米，同比增長9.4%，增速比8月份加快3.5個百分點；日均產量7.1億立方米。1-9月份，規上工業天然氣產量1949億立方米，同比增長6.4%。
*火電、風電由增轉降，水電由降轉增*
規上工業電力生產平穩增長。9月份，規上工業發電量8262億千瓦時，同比增長1.5%；日均發電275.4億千瓦時。1-9月份，規上工業發電量72557億千瓦時，同比增長1.6%。
分品種看，9月份，規上工業火電、風電由增轉降，水電由降轉增，核電增速放緩，太陽能發電增速加快。其中，規上工業火電同比下降5.4%，8月份為增長1.7%；規上工業水電增長31.9%，8月份為下降10.1%；規上工業核電增長1.6%，增速比8月份放緩4.3個百分點；規上工業風電下降7.6%，8月份為增長20.2%；規上工業太陽能發電增長21.1%，增速比8月份加快5.2個百分點。
