  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

20/10/2025 12:04

【四中全會】習近平代表中央政治局作工作報告，並就「十五五」規劃建議作說明

　　據《新華社》報道，中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議20日上午在北京開始舉行。中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議（討論稿）》向全會作了說明。
《經濟通通訊社20日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰20/10/2025 12:16  《神州金融》人行上海總部：前三季人民幣貸款增６０１３億，存…

其他
More

20/10/2025 13:49  【ＡＩ】宇樹發布仿生人形機器人Ｕｎｉｔｒｅｅ　Ｈ２，高１﹒…

20/10/2025 13:40  《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒４２％，創業板指漲１﹒６％

20/10/2025 13:15  《駐京專電》李成鋼被免中國常駐世貿組織代表職務，李詠箑接任

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處