【四中全會】習近平代表中央政治局作工作報告，並就「十五五」規劃建議作說明

據《新華社》報道，中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議20日上午在北京開始舉行。中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議（討論稿）》向全會作了說明。
《經濟通通訊社20日專訊》
20/10/2025 12:04
