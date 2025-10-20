  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

20/10/2025 16:56

《擴大開放》大商所：QFII可交易品種擴大，增聚氯乙烯等合約

　　大連商品交易所，經中國證監會同意，自2025年10月28日晚夜盤交易時起，擴大合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)可交易品種範圍，新增開放線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯和聚丙烯月均價期貨合約。
《經濟通通訊社20日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰20/10/2025 17:02  《鍾之日記》憧憬利好，港股強彈

其他
More

20/10/2025 17:39  《滬╱深股通》中際旭創（３００３０８）為深股通十大成交活躍…

20/10/2025 17:25  【ＡＩ】ＤｅｅｐＳｅｅｋ發布並開源新模型ＯＣＲ，利用視覺模…

20/10/2025 17:10  荷蘭經濟部長：近日將晤中國官員討論安世半導體僵局

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處