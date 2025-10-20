《擴大開放》大商所：QFII可交易品種擴大，增聚氯乙烯等合約

大連商品交易所，經中國證監會同意，自2025年10月28日晚夜盤交易時起，擴大合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)可交易品種範圍，新增開放線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯和聚丙烯月均價期貨合約。

《經濟通通訊社20日專訊》