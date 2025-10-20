《擴大開放》大商所：QFII可交易品種擴大，增聚氯乙烯等合約

大連商品交易所，經中國證監會同意，自2025年10月28日晚夜盤交易時起，擴大合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)可交易品種範圍，新增開放線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯和聚丙烯月均價期貨合約。
《經濟通通訊社20日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
20/10/2025 16:56
大連商品交易所，經中國證監會同意，自2025年10月28日晚夜盤交易時起，擴大合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)可交易品種範圍，新增開放線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯和聚丙烯月均價期貨合約。
《經濟通通訊社20日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰20/10/2025 17:02 《鍾之日記》憧憬利好，港股強彈
20/10/2025 17:39 《滬╱深股通》中際旭創（３００３０８）為深股通十大成交活躍…
20/10/2025 17:25 【ＡＩ】ＤｅｅｐＳｅｅｋ發布並開源新模型ＯＣＲ，利用視覺模…
20/10/2025 17:10 荷蘭經濟部長：近日將晤中國官員討論安世半導體僵局
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N