AH股新聞

20/10/2025 09:29

《Ａ股行情》滬綜指高開0.67%，中美第五輪貿易談判料本周大馬舉行

　　中美關稅戰迎來轉機，中美第五輪經貿會談本周將在馬來西亞舉行，為兩國元首峰會鋪路。滬深股市今早集體高開，滬綜指高開0.67%，報3865.55點，深成指高開1.49%，創業板指高開2.45%。

　　美國總統特朗普在接受福克斯商業頻道採訪時承認，他對中國輸美商品威脅徵收的高關稅不可持續。隨後，特朗普和財政部長貝森特對即將與中方舉行的會談表示樂觀，認為雙方有望達成更廣泛的貿易協議從而緩解緊張局勢。「我認為我們進展順利。」特朗普表示，他並認為計劃與中國國家主席習近平舉行的會晤將進行。

　　此外，中共二十屆四中全會於10月20日至23日在北京召開，審議「十五五規劃」建議稿。第十五個五年規劃的時間範圍為2026年至2030年，新的藍圖受到海內外投資者密切關注。

　　人民銀行公告，10月貸款市場報價利率(LPR)報價繼續維持不變，1年期和5年期以上分別為3%和3.5%，連續五個月持穩。今日進行1890億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有2538億元逆回購到期，即今日淨回籠648億元。本周公開市場將有7891億元逆回購到期。
《經濟通通訊社20日專訊》

【你點睇？】歐盟擬要求中企須向當地公司轉移技術方可營運，你認為中方會否採取強烈反制？► 立即投票

