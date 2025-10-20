《Ａ股行情》第三季GDP增長放緩，滬指半日升0.7%，CPO概念漲幅居前

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
2025年10月20日，中國公布第三季GDP同比增4.8%（四個季度新低），滬指半日升0.69%至3866.09點，CPO概念股領漲，中美將展開新一輪貿易談判。
事實要點：
▷ 第三季GDP同比增4.8%（四個季度最低）
▷ 前三季固投降0.5%（五年首負）
▷ 9月工業增加值增6.5%（優預期）
▷ 9月消費增3%（去年11月來最低）
▷ CPO概念股景旺電子等漲停，光模塊三巨頭漲4.9%-8.9%
滬深股市早盤走揚，滬指半日收升0.69%，報3866.09點，深成指升1.38%，創業板指漲2.49%。國家統計局今公布第三季GDP同比增長4.8%，創四個季度以來新低；9月規模以上工業增加值大增6.5%，優於預期；前三季度固定資產投資同比下降0.5%，為逾五年來累計增速首次轉負。9月社會消費品零售總額同比增3%，增速為去年11月以來最低。
國家統計局稱，三季度經濟同比增速放緩主因外部環境複雜嚴峻、個別國家濫施關稅衝擊全球經貿秩序，國內結構調整壓力較大等；對能否順利實現全年5%左右的經濟增長目標，統計局稱，實現全年預期目標有基礎有支撐，但也需要付出艱苦努力。分析人士指出，固定資產投資增速轉負令市場擔憂，也非中國決策層所樂見；預計隨著新一輪政策支持舉措發力，將有助於緩解四季度投資下行壓力。
截至午間收市，CPO概念股升幅居前，景旺電子(滬:603228)及劍橋科技(滬:603083)等升停封板。光模塊領域三巨頭領漲，天孚通信(深:300394)升8.9%，中際旭創(深:300308)彈8.3%，新易盛(深:300502)升4.9%。
另外，中美本周將展開新一輪貿易談判，中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特將共同商討如何降低世界兩大經濟體之間的貿易緊張局勢。中美爭端的關鍵板塊--半導體早盤拉漲，半日收升約2%，士蘭微(滬:600460)漲停、中芯國際(滬:688981)升約1.8%。
《經濟通通訊社20日專訊》
【你點睇？】歐盟擬要求中企須向當地公司轉移技術方可營運，你認為中方會否採取強烈反制？► 立即投票