  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

20/10/2025 15:05

《Ａ股行情》第三季GDP跌破5%，滬綜指仍收升0.6%，兩市成交縮量一成

　　國家統計局今日公布，第三季國內生產總值(GDP)同比增長4.8%，破「五」且為四個季度最小，出口繁榮帶來的提振作用，被消費和企業削減支出所削弱。不過，滬深股市今日仍止跌反彈，滬綜指收升0.6%，報3863.89點，深成指揚0.98%，創業板指漲1.98%。兩市成交則萎縮至1.74萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量2005億元或10.3%。

　　分析人士指出，三季度經濟數據冷熱交織：受益於國外需求回暖，9月工業生產強勁反彈，但消費和固定資產投資數據則疲弱，顯示信心仍是拖累國內需求的主要因素。與此同時，消費品「以舊換新」政策的提振效應消退，消費增速放緩；同時，固定資產投資增速轉負也令市場擔憂，預計隨著新一輪政策支持舉措落地，為實現全年約5%的經濟增長目標提供支撐。

　　盤面上，超硬材料概念股午後發力，四方達(深:300179)及黃河旋風(滬:600172)漲停。北方大範圍降溫，東北、北京都出現降雪天氣，煤炭、供氣供熱板塊持續走強，大有能源(滬:600403)五連封板。下跌方面，有色金屬大幅回吐，黃金概念跌幅居前，西部黃金(滬:601069)跌9.8%。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004538.22+0.53　
上證指數3863.89+0.637725.03
深證成指12813.21+0.989651.02
創業板指2993.45+1.98　
科創501367.90+0.35　
B股指數259.91-0.021.34
深證B指1341.54+0.270.63

《經濟通通訊社20日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處