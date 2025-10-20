《Ａ股行情》第三季GDP跌破5%，滬綜指仍收升0.6%，兩市成交縮量一成

國家統計局今日公布，第三季國內生產總值(GDP)同比增長4.8%，破「五」且為四個季度最小，出口繁榮帶來的提振作用，被消費和企業削減支出所削弱。不過，滬深股市今日仍止跌反彈，滬綜指收升0.6%，報3863.89點，深成指揚0.98%，創業板指漲1.98%。兩市成交則萎縮至1.74萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量2005億元或10.3%。



分析人士指出，三季度經濟數據冷熱交織：受益於國外需求回暖，9月工業生產強勁反彈，但消費和固定資產投資數據則疲弱，顯示信心仍是拖累國內需求的主要因素。與此同時，消費品「以舊換新」政策的提振效應消退，消費增速放緩；同時，固定資產投資增速轉負也令市場擔憂，預計隨著新一輪政策支持舉措落地，為實現全年約5%的經濟增長目標提供支撐。



盤面上，超硬材料概念股午後發力，四方達(深:300179)及黃河旋風(滬:600172)漲停。北方大範圍降溫，東北、北京都出現降雪天氣，煤炭、供氣供熱板塊持續走強，大有能源(滬:600403)五連封板。下跌方面，有色金屬大幅回吐，黃金概念跌幅居前，西部黃金(滬:601069)跌9.8%。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4538.22 +0.53 上證指數 3863.89 +0.63 7725.03 深證成指 12813.21 +0.98 9651.02 創業板指 2993.45 +1.98 科創50 1367.90 +0.35 B股指數 259.91 -0.02 1.34 深證B指 1341.54 +0.27 0.63

《經濟通通訊社20日專訊》