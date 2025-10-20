  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

20/10/2025 11:44

【數據解讀】統計局：首三季最終消費支出對經濟增長貢獻超五成，比去年全年提升

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
國家統計局2025年前三季度數據顯示，最終消費支出對經濟增長貢獻率達53.5%，汽車以舊換新申請量破830萬份；第三季GDP同比增4.8%，固定資產投資首轉負。

事實要點：
▷ 前三季最終消費支出貢獻率53.5%（較去年全年升9%）
▷ 汽車以舊換新申請量830萬份（日均超3萬人）
▷ 超長期特別國債下達3000億元支持消費品換新
▷ 前三季設備工器具購置投資同比增14%（拉動投資2%）
▷ 鋰離子電池製造業增加值同比增29.8%（新能源車產量增29.7%）

　　國家統計局公布，第三季GDP同比增速放緩至4.8%，為四個季度最小；1-9月固定資產投資轉跌0.5%，為逾五年來首次轉負；9月社會消費品零售總額同比增3%，增速為去年11月以來最低；9月工業增加值同比增長6.5%，為今年6月以來最高增速。國家統計局發言人強調，今年以來，更加積極有為的宏觀政策有效實施，「兩新」、「兩重」政策加力擴圍，擴大內需、活躍資本市場、整治「內捲」等一系列政策發力顯效，既為當前經濟運行「穩底盤」，也為長遠發展「蓄勢增能」。

*今年汽車以舊換新申請破830萬份，日均超3萬人*

　　發言人指，今年分四批向地方下達了3000億元人民幣超長期特別國債資金支持消費品以舊換新加力擴圍，以「真金白銀」助力居民消費需求釋放。前三季度，最終消費支出對經濟增長貢獻率達53.5%，比上年全年提升9個百分點，繼續發揮經濟增長主引擎作用；以舊換新政策涉及的限額以上單位家用電器和音像器材類、文化辦公用品類、家具類、通訊器材類商品零售額均保持兩位數增長；截至9月10日，今年全國汽車以舊換新申請量已突破830萬份，相當於每天有超3萬人申請換新車。「一新一舊」的轉換間也讓更多高品質產品走進居民生活，前三季度高能效等級家電、智能家電零售額持續高速增長。

　　前三季度設備工器具購置投資同比增長14%，拉動全部投資增長2個百分點，持續保持兩位數增長，是拉動投資的重要支點。「兩新」「兩重」等擴內需政策效應持續向生產端傳導。前三季度規模以上鋰離子電池製造、船舶及相關裝置製造、電機製造等行業增加值同比分別增長29.8%、22.9%、17.1%，新能源汽車、電動自行車、平板電腦等換新類產品產量分別增長29.7%、27.1%、9.5%。
《經濟通通訊社20日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處