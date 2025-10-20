  • 會員
20/10/2025 11:54

【數據解讀】統計局：首三季智能無人機製造增加值增六成，工業機器人產量增三成

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
國家統計局2025年前三季數據顯示，智能無人機製造增加值增59.9%，工業控制計算機及系統產量增98.0%，風力及太陽能發電量均兩位數增長。

事實要點：
▷ 工業控制計算機及系統產量增98.0%
▷ 規模以上太陽能發電量同比兩位數增長
▷ 智能無人機製造增加值增59.9%
▷ 工業機器人產量增29.8%
▷ 網上零售額同比增9.8%

　　對於前三季度新質生產力發展情況，國家統計局發言人表示，今年以來，在政策與市場雙輪驅動下，新質生產力在實踐中逐步發展壯大。

　　其中，人工智能、腦機接口等前沿技術超前布局，帶動數字經濟快速增長。前三季度，規模以上數字產品製造業增加值同比增長9.7%，信息傳輸軟件和信息技術服務業增加值增長11.2%；規模以上高技術製造業中，智能無人機飛行器製造、智能車載設備製造增加值分別增長59.9%、25.1%。各種數字產品、智能終端設備日漸普及，大模型應用帶動企業算力需求增加，服務器產量同比增長11.5%。

　　前三季度，集成電路製造、電子專用材料製造行業增加值分別增長22.4%、20.5%，工業機器人、3D打印設備、工業控制計算機及系統產量分別增長29.8%、40.5%、98.0%。即時零售、直播帶貨、社交電商等新興消費模式快速增長，前三季度網上零售額同比增長9.8%。

*規上風力、太陽能發電量同比均兩位數增長*

　　順應綠色低碳發展的大趨勢，中國大力發展清潔能源，著力打造綠色發展新增長點，取得顯著成效。前三季度，規模以上風力發電、太陽能發電量同比均實現兩位數增長；新能源汽車、汽車用鋰離子動力電池、太陽能電池等新能源產品產量分別增長29.7%、46.9%、14.0%；單晶硅、碳纖維及其複合材料等綠色材料產量增長9.0%、16.5%。前三季度，規模以上廢棄資源綜合利用業增加值增長14.4%。

　　此外，今年以來，傳統產業積極對接「互聯網+」、「AI+」、「數字+」，加快設備更新與技術改造。前三季度，規模以上化學原料和化學製品製造業、化學纖維製造業、農副食品加工業等行業增加值同比分別增長8.1%、7.6%、6.7%。化纖、建材等行業加快推陳出新，前三季度，高性能化學纖維、生物基化學纖維產量同比分別增長34.0%、20.2%，纖維增強塑料製品產量增長26.3%。
《經濟通通訊社20日專訊》

