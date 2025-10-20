《神州金融》人行上海總部：前三季人民幣貸款增6013億，存款增1.7萬億

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
中國人民銀行上海總部2025年前三季度數據顯示，上海人民幣存款增1.7萬億元（同比多增2182億），貸款增6013億元，住戶中長期貸款佔2558億。
事實要點：
▷ 人民幣存款增1.7萬億元（同比多增2182億）
▷ 人民幣貸款增6013億元（住戶佔2607億、企業佔2731億）
▷ 非銀金融機構存款增8080億元（同比多增226億）
▷ 9月末外幣貸款餘額840億美元（同比增8.3%）
▷ 住戶中長期貸款增2558億元（佔總住戶貸款98%）
中國人民銀行上海總部發布2025年前三季度上海貨幣信貸運行情況。前三季度，上海人民幣貸款增加6013億元(人民幣．下同)；人民幣存款增加1.7萬億元，同比多增2182億元。
具體來看，貸款方面，9月末，上海本外幣貸款餘額12.89萬億元，同比增長7.1%，與上月末持平。人民幣貸款餘額12.3萬億元，同比增長7%，增速比上月末低0.3個百分點；外幣貸款餘額840億美元，同比增長8.3%，增速比上月末高4.8個百分點。
前三季度，人民幣貸款增加6013億元。分部門看，住戶部門貸款增加2607億元，其中，短期貸款增加49億元，中長期貸款增加2558億元；企（事）業單位貸款增加2731億元，其中，短期貸款增加1510億元，中長期貸款增加1906億元。
*前三季非銀金融機構存款同比多增226億*
存款方面，9月末，上海本外幣存款餘額23.84萬億元，同比增長8.4%，增速比上月末低0.2個百分點。人民幣存款餘額22.54萬億元，同比增長8.2%，增速比上月末低0.5個百分點；外幣存款餘額1823億美元，同比增長11%，增速比上月末高4個百分點。
前三季度，人民幣存款增加1.7萬億元，同比多增2182億元。其中，住戶存款增加5451億元，同比多增862億元；非金融企業存款增加427億元，同比多增817億元；財政性存款增加1217億元，同比多增246億元；非銀行業金融機構存款增加8080億元，同比多增226億元。9月份，人民幣存款增加3450億元，同比少增751億元。
《經濟通通訊社20日專訊》
【你點睇？】「粵車南下」最快11月實施，邵家輝冀當局根據路面承載力逐步放寬名額，你是否認同？► 立即投票