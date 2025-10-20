【ＡＩ】宇樹發布仿生人形機器人Unitree H2，高1.8米、重70公斤

宇樹科技今日發布Unitree H2仿生人形機器人，高180cm，重70kg。



根據宇樹科技在微博發布的短片，Unitree H2做出跳舞、耍功夫、行catwalk的動作，轉圈、踢腿、拗腰、揮拳等都甚為流暢。



宇樹科技創始人、CEO王興興曾在9月下旬舉行的第四屆全球數字貿易博覽會上表示，宇樹機器人算法今年已經歷幾次迭代，預計下半年發布身高1.8米的人形機器人。

《經濟通通訊社20日專訊》