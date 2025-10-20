【四中全會】官媒：推動「十五五」高質量發展，必須堅持人民至上，加力改革開放

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中共二十屆四中全會今起一連四天在北京召開。中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議（討論稿）》向全會作了說明。



對於「十五五」時期這一新篇章，《新華社》發表社評指，「十五五」是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期；「發展」是解決中國一切問題的基礎和關鍵，「高質量發展」是體現新發展理念的發展。



推動「十五五」時期經濟社會高質量發展，必須堅持人民至上，堅持以人民為中心的發展思想。要把改善人民生活、增進民生福祉作為發展的出發點和落腳點，切實解決人民群眾急難愁盼問題，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。中國式現代化是全體人民共同富裕的社會主義現代化。要始終把人民對美好生活的嚮往作為奮鬥目標，尊重人民主體地位，把人民群眾中蘊藏的無窮智慧和力量充分激發出來、調動起來，為推進中國式現代化注入源源不竭的澎湃動能。



*要不斷開掘新動能、拓展新空間*



同時，要用好改革開放這個重要法寶。當前，推動高質量發展還存在卡點瓶頸，推進中國式現代化的新征程上還有不少硬骨頭要啃，還有不少難題要破。把進一步全面深化改革作為推進中國式現代化的根本動力，以更大力度統籌推進深層次改革和高水平開放，不斷開掘新動能、拓展新空間、增創新優勢，定能牢牢把握發展主動權，打開事業發展新天地。



此外，必須堅持統籌發展和安全。當今世界，百年變局加速演進，國際形勢變亂交織。前進道路上必定會有艱難險阻，必須做好應對一系列新的風險挑戰的準備。要強化底線思維，堅持發展和安全並重，堅持把國家安全同經濟社會發展一同謀劃、一起部署，有效防範化解各類風險挑戰，努力推動高質量發展和高水平安全良性互動，以新安全格局保障新發展格局。

《經濟通通訊社20日專訊》