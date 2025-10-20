  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

20/10/2025 15:17

【四中全會】官媒：推動「十五五」高質量發展，必須堅持人民至上，加力改革開放

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
中共二十屆四中全會2025年10月20日於北京召開，討論「十五五」規劃建議，強調堅持人民至上、深化改革開放，並統籌發展與安全以推進高質量發展。

事實要點：
▷ 中共二十屆四中全會2025年10月20日召開（為期四天）
▷ 習近平就「十五五」規劃建議作說明
▷ 新華社稱「十五五」為社會主義現代化關鍵時期
▷ 明確改革開放為推進現代化根本動力
▷ 要求統籌發展安全以應對風險挑戰

　　中共二十屆四中全會今起一連四天在北京召開。中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議（討論稿）》向全會作了說明。

　　對於「十五五」時期這一新篇章，《新華社》發表社評指，「十五五」是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期；「發展」是解決中國一切問題的基礎和關鍵，「高質量發展」是體現新發展理念的發展。

　　推動「十五五」時期經濟社會高質量發展，必須堅持人民至上，堅持以人民為中心的發展思想。要把改善人民生活、增進民生福祉作為發展的出發點和落腳點，切實解決人民群眾急難愁盼問題，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。中國式現代化是全體人民共同富裕的社會主義現代化。要始終把人民對美好生活的嚮往作為奮鬥目標，尊重人民主體地位，把人民群眾中蘊藏的無窮智慧和力量充分激發出來、調動起來，為推進中國式現代化注入源源不竭的澎湃動能。

*要不斷開掘新動能、拓展新空間*

　　同時，要用好改革開放這個重要法寶。當前，推動高質量發展還存在卡點瓶頸，推進中國式現代化的新征程上還有不少硬骨頭要啃，還有不少難題要破。把進一步全面深化改革作為推進中國式現代化的根本動力，以更大力度統籌推進深層次改革和高水平開放，不斷開掘新動能、拓展新空間、增創新優勢，定能牢牢把握發展主動權，打開事業發展新天地。

　　此外，必須堅持統籌發展和安全。當今世界，百年變局加速演進，國際形勢變亂交織。前進道路上必定會有艱難險阻，必須做好應對一系列新的風險挑戰的準備。要強化底線思維，堅持發展和安全並重，堅持把國家安全同經濟社會發展一同謀劃、一起部署，有效防範化解各類風險挑戰，努力推動高質量發展和高水平安全良性互動，以新安全格局保障新發展格局。
《經濟通通訊社20日專訊》

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

下一篇新聞︰20/10/2025 15:17  【四中全會】發改委研究員：「十五五」規劃充分考慮財政承受能力

其他
More

20/10/2025 15:15  《行業數據》能源局：至９月底全國充電基礎設施達１８０６萬個…

20/10/2025 15:14  【雙１１】iPhone 17 Pro系列首降價，天貓官方旗艦店降300元可疊加國補

20/10/2025 15:14  內媒：周大福計劃１０月底將大多數黃金產品漲價１２％－１８％

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處