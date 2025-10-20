《一帶一路》印尼雅萬高鐵財困，中國外交部：要看公共效益、綜合收益

印尼政府日前表示，正就雅萬高鐵項目債務重組問題同中方談判，有自媒體形容「雅萬高鐵因資金短缺運營困難」。對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上指出，在評價高鐵項目時，除了看財務數據、經濟指標，還要看公共效益、綜合收益。



郭嘉昆表示，雅萬高鐵已正式開通運營兩年。兩年來，雅萬高鐵保持安全暢通，有序運行，累計發送旅客超過1171萬人次，客流量仍在持續穩定增長，經濟社會效益不斷釋放，為當地創造大量的就業崗位，有力促進沿線經濟發展，受到印尼各界的肯定和歡迎。



郭嘉昆並指，兩國政府高度重視項目發展，雙方主管部門和企業保持緊密協作，為高鐵安全穩定運營提供了堅實保障。中方願同印尼一道繼續做好雅萬高鐵高質量運營，進一步發揮項目對印尼經濟社會發展和地區互聯互通的帶動作用。



連接印尼首都雅加達和萬隆的雅萬高鐵是中國「一帶一路」指標工程，由四家印尼國有企業與中國中鐵(00390)(滬:601390)子公司中國鐵路國際有限公司聯合組建的印中高鐵公司承建及運營，耗資高達73億美元，當中大部分資金由中國國家開發銀行借出。雅萬高鐵2023年10月正式運營，首年虧損3.15萬億印尼盾，次年虧損4.2萬億印尼盾。

《經濟通通訊社20日專訊》