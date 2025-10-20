【ＡＩ】支付寶暫停首頁投放AI健康管家AQ廣告：音梗、圖梗太爛

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

支付寶在微信公眾號發文稱，經審慎研究決定，自本周起，暫停AI健康管家AQ在支付寶首頁的廣告投放，具體恢復時間另行通知。至於原因，支付寶稱是「廣告創意與用戶理解存在顯著偏差」和「AQ反思態度不佳」。



支付寶指，AQ此前通過「看圖猜題」形式在支付寶首頁刊載廣告近一月，雖初衷為科普慢性病等健康知識，但在實際執行過程中，過度依賴諧音梗（如「衣服+下雨」對應「抑鬱」、「直升機+房子+餅乾」對應「脂肪肝」）及抽象圖像（如「心臟+紅燈」對應「心梗」），導致大量用戶反饋「無法理解」。



同時，在花唄、螞蟻保、芝麻信用、螞蟻森林等公司旗下兄弟品牌向其反饋「廣告太爛」等意見後，AQ雖建立了名為「哥哥們對不起」的道歉群，但在發出「10個老人1個小孩」的emoji表情包後立即退群，後經網友提醒解讀其真實含義為罵我們一群老登欺負他1個小孩。



支付寶強調，本次暫停投放是基於用戶體驗這條底線，與「世子之爭」（註：支付寶和AQ同屬螞蟻集團旗下）的傳言毫無關係，「支付寶既不感興趣更不想捲入，因為我不需要」。



據了解，近日支付寶因AQ的emoji廣告而上演「兄弟鬩牆」戲碼，公開指責其營銷內容莫名其妙，而菜鳥、閒魚、餓了麼等「兄弟姊妹」亦冷嘲熱諷，「這麼爛的創意還能上首頁，我也要」。這種「互動」被認為代替網民說出心聲，並讓AQ廣告順利退場。





《經濟通通訊社20日專訊》