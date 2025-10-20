  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

20/10/2025 16:42

【ＡＩ】支付寶暫停首頁投放AI健康管家AQ廣告：音梗、圖梗太爛

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
支付寶自2025年10月20日起暫停首頁AI健康管家AQ廣告投放，因廣告使用諧音梗與抽象圖像致大量用戶反饋無法理解，且AQ道歉後退群引發爭議。

事實要點：
▷ 廣告投放近一月，含諧音梗（如「脂肪肝」對應直升機+房子+餅乾）
▷ 大量用戶反饋「無法理解」廣告內容
▷ AQ建立「哥哥們對不起」道歉群後發「10個老人1個小孩」表情包退群
▷ 花唄、螞蟻保等兄弟品牌批評廣告「太爛」
▷ 支付寶否認暫停與「世子之爭」傳言有關

　　支付寶在微信公眾號發文稱，經審慎研究決定，自本周起，暫停AI健康管家AQ在支付寶首頁的廣告投放，具體恢復時間另行通知。至於原因，支付寶稱是「廣告創意與用戶理解存在顯著偏差」和「AQ反思態度不佳」。

　　支付寶指，AQ此前通過「看圖猜題」形式在支付寶首頁刊載廣告近一月，雖初衷為科普慢性病等健康知識，但在實際執行過程中，過度依賴諧音梗（如「衣服+下雨」對應「抑鬱」、「直升機+房子+餅乾」對應「脂肪肝」）及抽象圖像（如「心臟+紅燈」對應「心梗」），導致大量用戶反饋「無法理解」。

　　同時，在花唄、螞蟻保、芝麻信用、螞蟻森林等公司旗下兄弟品牌向其反饋「廣告太爛」等意見後，AQ雖建立了名為「哥哥們對不起」的道歉群，但在發出「10個老人1個小孩」的emoji表情包後立即退群，後經網友提醒解讀其真實含義為罵我們一群老登欺負他1個小孩。

　　支付寶強調，本次暫停投放是基於用戶體驗這條底線，與「世子之爭」（註：支付寶和AQ同屬螞蟻集團旗下）的傳言毫無關係，「支付寶既不感興趣更不想捲入，因為我不需要」。

　　據了解，近日支付寶因AQ的emoji廣告而上演「兄弟鬩牆」戲碼，公開指責其營銷內容莫名其妙，而菜鳥、閒魚、餓了麼等「兄弟姊妹」亦冷嘲熱諷，「這麼爛的創意還能上首頁，我也要」。這種「互動」被認為代替網民說出心聲，並讓AQ廣告順利退場。

 
《經濟通通訊社20日專訊》

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處