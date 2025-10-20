  • 會員
AH股新聞

20/10/2025 10:02

【聚焦數據】內地9月工業增加值增6.5%，勝預期

國家統計局2025年10月20日公布，內地9月規模以上工業增加值同比增6.5%，超預期5%，環比增0.64%，1-9月累計增6.2%，為6月以來最高增速。

▷ 9月新能源汽車產量增20.3%（158萬輛）
▷ 汽車製造業增加值增16%（分行業最高）
▷ 41個大類行業中36個同比增長（占87.8%）
▷ 製造業增7.3%（三大門類最高）
▷ 623種產品中362種產量同比增長（占58.1%）

　　國家統計局公布，9月份，規模以上工業增加值同比實際增長6.5%，優於預期的增長5%，增幅較8月擴大1.3個百分點，且為今年6月以來新高。從環比看，9月份，規模以上工業增加值比上月增長0.64%。1-9月份，規模以上工業增加值同比增長6.2%。

　　分三大門看，9月份，採礦業增加值同比增長6.4%，製造業增長7.3%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長0.6%。
　
　　分經濟類型看，9月份，國有控股企業增加值同比增長6.5%；股份制企業增長6.8%，外商及港澳台投資企業增長5.8%；私營企業增長4.6%。

*汽車製造業增加值增16%，新能源車產量增20.3%*
　　
　　分行業看，9月份，41個大類行業中有36個行業增加值保持同比增長。其中，有色金屬冶煉和壓延加工業增長8.4%，通用設備製造業增長9.3%，汽車製造業增長16.0%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長10.3%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長11.3%。
　
　　分產品看，9月份，規模以上工業623種產品中有362種產品產量同比增長。其中，鋼材12421萬噸，同比增長5.1%；水泥15444萬噸，下降8.6%；汽車322.7萬輛，增長13.7%，其中新能源汽車158.0萬輛，增長20.3%；發電量8262億千瓦時，增長1.5%；原油加工量6269萬噸，增長6.8%。
《經濟通通訊社20日專訊》

