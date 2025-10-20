  • 會員
AH股新聞

20/10/2025 10:04

【聚焦數據】內地9月社會消費品零售總額增3%，符合預期

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
中國2025年9月社會消費品零售總額41971億元，同比增3%，符合預期但增速為近10個月最低，1-9月累計增4.5%。

事實要點：
▷ 9月零售總額41971億元，同比增3%（較8月收窄0.4%）
▷ 1-9月全國網上零售額112830億元，增9.8%（實物商品佔25%）
▷ 1-9月除汽車外消費品零售額329954億元，增4.9%
▷ 9月鄉村消費品零售額6188億元，增4.0%（高於城鎮2.9%）
▷ 1-9月便利店零售額增6.4%（超市4.4%、百貨0.9%）

　　國家統計局公布，9月份，社會消費品零售總額41971億元（人民幣．下同），同比增長3%，符合預期，增幅較8月份收窄0.4個百分點，且是去年11月以來十個月最低。其中，除汽車以外的消費品零售額37260億元，增長3.2%。

　　1-9月份，社會消費品零售總額365877億元，增長4.5%。其中，除汽車以外的消費品零售額329954億元，增長4.9%。

　　按經營單位所在地分，9月份，城鎮消費品零售額35783億元，同比增長2.9%；鄉村消費品零售額6188億元，增長4.0%。1-9月份，城鎮消費品零售額316838億元，增長4.4%；鄉村消費品零售額49039億元，增長4.6%。

*9月商品零售額增3.3%，餐飲收入增0.9%*
　
　　按消費類型分，9月份，商品零售額37462億元，同比增長3.3%；餐飲收入4509億元，增長0.9%。1-9月份，商品零售額324888億元，增長4.6%；餐飲收入40989億元，增長3.3%。

　　按零售業態分，1-9月份，限額以上零售業單位中便利店、超市、百貨店、專業店、品牌專賣店零售額同比分別增長6.4%、4.4%、0.9%、4.8%、1.5%。
　
　　1-9月份，全國網上零售額112830億元，同比增長9.8%。其中，實物商品網上零售額91528億元，增長6.5%，佔社會消費品零售總額的比重為25.0%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長15.1%、2.8%、5.7%。
　
《經濟通通訊社20日專訊》

