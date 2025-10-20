  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

20/10/2025 10:08

【聚焦數據】首9月地產投資降13.9%，商品房銷售額跌7.9%

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年1-9月，中國全國房地產開發投資67706億元，同比下降13.9%；商品房銷售額63040億元，降7.9%，住宅投資與銷售額同步下滑，開發企業到位資金減少8.4%。

事實要點：
▷ 房地產開發投資67706億元（同比降13.9%，住宅降12.9%）
▷ 商品房銷售額63040億元（降7.9%，住宅降7.6%）
▷ 開發企業到位資金72299億元（降8.4%，外資降37.3%）
▷ 商品房待售面積75928萬平方米（9月較8月減241萬）
▷ 房屋新開工面積45399萬平方米（降18.9%，住宅降18.3%）

　　國家統計局公布，1-9月份，全國房地產開發投資67706億元，同比下降13.9%，降幅較1-8月擴大1個百分點；其中，住宅投資52046億元，下降12.9%。
　
　　1-9月份，新建商品房銷售額63040億元，下降7.9%，降幅較1-8月擴大0.6個百分點；其中住宅銷售額下降7.6%。1-9月份，新建商品房銷售面積65835萬平方米，同比下降5.5%；其中住宅銷售面積下降5.6%。

　　9月末，商品房待售面積75928萬平方米，比8月末減少241萬平方米。其中，住宅待售面積減少292萬平方米。
　
*首9月房地產開發企業到位資金降8.4%*

　　1-9月份，房地產開發企業房屋施工面積648580萬平方米，同比下降9.4%。其中，住宅施工面積452165萬平方米，下降9.7%。房屋新開工面積45399萬平方米，下降18.9%。其中，住宅新開工面積33273萬平方米，下降18.3%。房屋竣工面積31129萬平方米，下降15.3%。其中，住宅竣工面積22228萬平方米，下降17.1%。
　
　　1-9月份，房地產開發企業到位資金72299億元，同比下降8.4%。其中，國內貸款11294億元，下降1.4%；利用外資18億元，下降37.3%；自籌資金26111億元，下降9.3%；定金及預收款21138億元，下降10.3%；個人按揭貸款9884億元，下降10.6%。
　
　　9月份，房地產開發景氣指數為92.78，較8月下降0.27。
《經濟通通訊社20日專訊》

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處