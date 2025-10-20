【聚焦數據】9月全國城鎮調查失業率5.2%，比上月下降0.1個百分點

國家統計局公布，9月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，比上月下降0.1個百分點。本地戶籍勞動力調查失業率為5.3%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.9%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.7%。31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，比上月下降0.1個百分點。
前三季度，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%。
《經濟通通訊社20日專訊》
20/10/2025 10:05
