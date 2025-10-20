  • 會員
20/10/2025 10:57

【數據解讀】統計局：前三季GDP增速加快，展現中國經濟應變破局能力和韌性

　　國家統計局公布前三季度經濟數據，其中第三季度GDP同比增速放緩至4.8%，為四個季度最小；前三季GDP則增5.2%。國家統計局發言人表示，前三季度GDP同比增長5.2%，比上年全年和上年同期分別加快0.2、0.4個百分點；經濟增量達到39679億元(人民幣．下同)，同比多增1368億元。對於中國這樣超大體量的經濟體而言，能夠保持穩定發展殊為不易，在各種風險挑戰交織的背景下更顯可貴，充分展現了中國經濟在不穩定不確定環境下應變破局能力和抗壓耐壓強大韌性。放眼全球，5.2%的經濟增長水平在主要經濟體中名列前茅，中國始終是全球經濟增長最穩定、最可靠的動力源。

　　發言人強調，中國經濟是一片大海，而不是一個小池塘，能夠經受住風吹浪打甚至狂風驟雨的考驗。當然，在充分肯定成績的同時，也要看到，外部不穩定不確定性因素依然較多，世界經貿增長面臨重大挑戰，國內一些領域結構性矛盾還在顯現，企業經營仍面臨不少困難。下階段，要認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，加力提效實施逆周期調節，持續用力擴大內需、做強國內大循環，進一步激發市場活力、提振發展預期，不斷增強內生增長動能，力促經濟持續健康發展。
《經濟通通訊社20日專訊》

