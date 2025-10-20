  • 會員
20/10/2025 11:22

【數據解讀】統計局：實現全年增長目標有基礎有支撐，新質生產力添動能

核心摘要：
國家統計局2025年10月20日公布，第三季GDP增長4.8%，前三季累計增5.2%；高技術製造業增加值增9.6%，工業機器人產量增29.8%。

事實要點：
▷ 前三季高技術製造業增加值同比增9.6%（規模以上）
▷ 工業機器人產量增29.8%（前三季）
▷ 第三季GDP增4.8%（較第二季回落0.4百分點）
▷ 中秋國慶假期出遊8.88億人次（官方測算）
▷ 9月製造業PMI連續2個月回升（原文未提具體數值）

　　國家統計局公布，第三季GDP增長4.8%，符合市場預期，增速較第二季回落0.4個百分點，為2024年第三季以來的一年低點。對於能否順利實現全年5%左右的經濟增長目標，國家統計局發言人指，實現全年預期目標有基礎有支撐，但也需要付出艱苦努力，推動新舊動能平穩轉換，不斷提升經濟發展內生動能。

　　從發展態勢看，今年前三季度經濟增長5.2%，快於上年同期0.4個百分點，為實現全年主要目標奠定了堅實基礎。從發展動能看，新質生產力加快培育為高質量發展增添了新動能。以人工智能為代表的新質生產力加快向現實生產力轉化，前三季度，規模以上高技術製造業增加值同比增長9.6%；工業機器人、服務機器人、動車組等產品產量分別增長29.8%、16.3%、8.6%。新質生產力發展將有效激發自主創新活力與產業升級動力，也有助於對沖下行壓力，增強上行動力。

*豐富政策工具能有效應對各類風險挑戰*

　　從發展支撐看，今年中國實施更加積極有為的宏觀政策，對於穩定經濟運行功不可沒。近期宏觀調控進一步加大支持力度，出台實施《關於擴大服務消費的若干政策措施》，下達第四批消費品以舊換新資金，加強「兩重」項目組織調度，有助於形成政策合力。中國有充足的政策空間、豐富的政策工具、常態化的政策儲備，能夠有效應對各類風險挑戰。

　　從先行指標和高頻指標看，積極因素還在累積。9月製造業採購經理指數連續2個月回升；10月上旬，流通領域一些重要工業品價格繼續回升，有利於企業盈利狀況改善；據有關部門測算，中秋和國慶假期國內出遊8.88億人次，群眾體育賽事、演唱會、音樂節等人氣十足，這些都彰顯了中國經濟的韌性和活力。
《經濟通通訊社20日專訊》

