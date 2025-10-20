  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

20/10/2025 18:03

《中國要聞》中國消費者對蘋果提起反壟斷訴訟，指其應用商店濫用市場支配地位

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
中國55名消費者代表於2025年10月20日向監管部門指控蘋果公司濫用市場支配地位，限制應用分發及支付方式並收取最高30%佣金，違反《反壟斷法》三項規定。

事實要點：
▷ 指控蘋果收取最高30%佣金（高於歐美）
▷ 55名用戶指控限制第三方支付/商店（僅限IAP及App Store）
▷ 違反中國《反壟斷法》三項具體條款
▷ 上海法院2024年5月駁回2021年同類民事訴訟
▷ 律師王瓊飛向中國最高人民法院提出上訴（待裁決）

　　據《路透》報道，一名代表55位中國iPhone和iPad用戶的律師王瓊飛表示，已向中國市場監管部門投訴，指控蘋果公司濫用其市場支配地位，限制應用程序的分銷及付款只能使用其自家平台，同時收取高額佣金。

　　王瓊飛認為，中國消費者相較歐美迄今仍被蘋果封鎖，禁止像歐美一樣使用除應用內購買(In-App Purchase/IAP)以外的第三方數字商品及服務支付渠道，禁止像歐盟一樣使用除App Store以外的第三方應用商店/網站等應用獲取渠道，被剝奪了支付渠道與應用獲取渠道選擇權，被迫承受遠高於歐美的最高30%的蘋果稅負擔。

　　訴狀指控蘋果公司主要違反了中國《反壟斷法》的三項規定：強迫消費者只能通過蘋果的應用內購買購買iOS應用內數字商品及服務、強制中國消費者只能通過蘋果App Store獲取iOS應用的限定交易行為、以及強制中國消費者通過蘋果應用內購買購買iOS應用內數字商品及服務時，承擔最高30%佣金的不公平高價行為。

　　報道指，蘋果公司沒有立即回應置評請求。

　　去年5月，上海法院駁回2021年提起的一宗類似案件。王瓊飛是當時代表原告的律師。

　　王瓊飛向《路透》表示，他希望這次行政申訴能比上一次民事訴訟更快通過監管機構；關於民事訴訟部分，他正在向中國最高人民法院提起上訴。王瓊飛又稱，最高人民法院去年12月聽取了上訴辯論，目前仍在等待裁決。
《經濟通通訊社20日專訊》

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

下一篇新聞︰20/10/2025 17:58  《中國房產》上海２５套大平層開盤首日全部售罄，單套總價超１…

其他
More

20/10/2025 17:51  【ＡＩ】阿里夸克據報秘密開展「C計劃」：涉對話式AI應用，或對標字節豆包

20/10/2025 17:45  《Ａ股動向》華恒生物已向港交所遞表申請Ｈ股上市，中證監已接…

20/10/2025 17:42  《Ａ股動向》和輝光電港股ＩＰＯ獲中國證監會備案

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處