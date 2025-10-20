《中國要聞》中國消費者對蘋果提起反壟斷訴訟，指其應用商店濫用市場支配地位

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據《路透》報道，一名代表55位中國iPhone和iPad用戶的律師王瓊飛表示，已向中國市場監管部門投訴，指控蘋果公司濫用其市場支配地位，限制應用程序的分銷及付款只能使用其自家平台，同時收取高額佣金。



王瓊飛認為，中國消費者相較歐美迄今仍被蘋果封鎖，禁止像歐美一樣使用除應用內購買(In-App Purchase/IAP)以外的第三方數字商品及服務支付渠道，禁止像歐盟一樣使用除App Store以外的第三方應用商店/網站等應用獲取渠道，被剝奪了支付渠道與應用獲取渠道選擇權，被迫承受遠高於歐美的最高30%的蘋果稅負擔。



訴狀指控蘋果公司主要違反了中國《反壟斷法》的三項規定：強迫消費者只能通過蘋果的應用內購買購買iOS應用內數字商品及服務、強制中國消費者只能通過蘋果App Store獲取iOS應用的限定交易行為、以及強制中國消費者通過蘋果應用內購買購買iOS應用內數字商品及服務時，承擔最高30%佣金的不公平高價行為。



報道指，蘋果公司沒有立即回應置評請求。



去年5月，上海法院駁回2021年提起的一宗類似案件。王瓊飛是當時代表原告的律師。



王瓊飛向《路透》表示，他希望這次行政申訴能比上一次民事訴訟更快通過監管機構；關於民事訴訟部分，他正在向中國最高人民法院提起上訴。王瓊飛又稱，最高人民法院去年12月聽取了上訴辯論，目前仍在等待裁決。

《經濟通通訊社20日專訊》