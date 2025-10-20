濰柴動力(02338)回購每股A股價格上限降1.6%，至不超過22.86元人民幣

濰柴動力(02338)(深:000338)公布，回購A股價格上限將自本周五(24日)起由每股不超過23.22元人民幣，調整至不超過22.86元人民幣，減幅1.55%。



該集團指，由於派發今年中期股息，故於利潤分配除息日期相應調整回購A股價格上限，計算方法為原回購A股價格上限減去經折算的每股現金紅利。回購期限內，該集團將因應市況作出回購決定。

《經濟通通訊社20日專訊》