20/10/2025 08:01

廣發証券(01776)發第四期次級債券超購近1倍，籌獲30億人幣，票息2.2%

　　廣發証券(01776)(深:000776)公布，有關2025年面向專業投資者公開發行次級債券（第四期），最終發行規模30億元（人民幣．下同）。

　　該集團指，債券發行期限為3年，票面利率為2.2%，超額認購0.89倍。經主承銷商核查，債券承銷商招商證券的關聯方招商證券資產管理、興業基金管理及招銀理財參與認購，最終獲配規模分別為3000萬、5000萬及8000萬元。
《經濟通通訊社20日專訊》

