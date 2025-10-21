  • 會員
AH股新聞

21/10/2025 09:06

《中國要聞》近3000億元「準財政」工具資金到位，向科技創新傾斜

　　據《上海證券報》報道，截至10月17日，國家開發銀行、中國農業發展銀行分別投放新型政策性金融工具1893.5億元(人民幣．下同)、1001.11億元，合計近3000億元；預計可拉動項目總投資分別為2.8萬億元、1.26萬億元。發改委9月29日明確，新型政策性金融工具規模共5000億元，全部用於補充項目資本金。專家認為，作為「準財政」工具，新型政策性金融工具具有明顯的槓桿效應，將對提振四季度總需求與穩定信貸增速發揮積極作用，也有望為明年實現經濟「開門紅」保駕護航。

　　從項目覆蓋領域看，除了兼顧傳統基建外，重點向科技創新、消費基礎設施建設等領域傾斜，體現擴投資和推動經濟轉型升級的雙重目標。據興業證券固收團隊統計，從樣本項目投向看；新型政策性金融工具主要用於能源項目，總投資佔比54%；新質生產力、交通基建及物流領域的總投資分別佔比24%和14%；市政園區、農林水利等領域的總投資分別佔比4%和3%。國開行披露數據顯示，已向數字經濟、人工智能、消費等領域項目投放710.5億元，佔比37.5%。
《經濟通通訊社21日專訊》

