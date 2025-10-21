  • 會員
AH股新聞

21/10/2025 17:39

《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
工業富聯(601138)3425.23
寒武紀(688256)3065.62
紫金礦業(601899)1715.48
海光信息(688041)1435.35
貴州茅台(600519)1072.25
兆易創新(603986)1067.57
招商銀行(600036)1055.25
中信證券(600030)1047.69
劍橋科技(603083)962.58
瀾起科技(688008)956.13

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)4774.21
中際旭創(300308)4547.03
立訊精密(002475)3798.63
新易盛(300502)2851.49
陽光電源(300274)1648.50
東山精密(002384)1522.51
勝宏科技(300476)1396.75
三花智控(002050)1121.76
天孚通信(300394)1120.96
歌爾股份(002241)1112.99

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社21日專訊》

