《神州頭條》財經報章頭版摘要：前三季度GDP同比增長5.2%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



高質量發展取得新的歷史性成就--從「十四五」看中國答卷

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「十四五」規劃收官在即。「十四五」期間，以習近平同志為核心的黨中央統攬全局、領航掌舵，全國上下戮力同心、眾志成城，堅定不移辦好自己的事，用新的偉大奮斗創造出新的歷史偉業，中國答卷舉世矚目，中華民族偉大復興勢不可擋。前三季度，國內生產總值(GDP)同比增長5.2%！



國家統計局：前三季度GDP同比增長5.2%，經濟保持穩中有進態勢有堅實支撐

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家統計局10月20日發布的數據顯示，初步核算，前三季度中國國內生產總值(GDP)1015036億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長5.2%。國家統計局新聞發言人就2025年前三季度國民經濟運行情況答記者問時表示，儘管外部環境複雜演變，經濟發展面臨不少壓力，但中國經濟「穩」的格局、「進」的勢頭、「韌」的特性沒有改變，保持穩中有進發展態勢具有堅實支撐。



「十四五」保險業實現規模質量雙提升

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

商業養老、健康保險積累準備金11萬億元，車險累計承保機動車超16億輛次，科技保險累計提供風險保障超過10萬億元，保險資金投資股票和權益類基金超5.4萬億元，全球第二大保險市場地位更加穩固……這一組數據生動勾勒出「十四五」期間中國保險行業波瀾壯闊的發展圖景。業內人士表示，展望「十五五」，保險業將持續增強服務能力、拓展服務覆蓋面，在保民生、穩增長中發揮更加關鍵的作用。





《上海證券報》



「穩、進、韌」，前三季度中國經濟頂壓前行

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

受政策利率不變、銀行息差承壓等因素影響，兩個期限貸款市場報價利率(LPR)連續5個月維持不變。10月20日，央行授權全國銀行間同業拆借中心公布：1年期LPR為3.0%，5年期以上LPR為3.5%。今年以來，中國經濟頂住壓力、穩步前行。國家統計局10月20日發布的數據顯示，前三季度國內生產總值為1015036億元，按不變價格計算，同比增長5.2%。



近3000億元「準財政」工具資金到位

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

截至10月17日，國家開發銀行、中國農業發展銀行分別投放新型政策性金融工具1893.5億元、1001.11億元，合計近3000億元；預計可拉動項目總投資分別為2.8萬億元、1.26萬億元。國家發改委9月29日明確，新型政策性金融工具規模共5000億元，全部用於補充項目資本金。受訪專家認為，作為「準財政」工具，新型政策性金融工具具有明顯的槓桿效應，將對提振四季度總需求與穩定信貸增速發揮積極作用，也有望為明年實現經濟「開門紅」保駕護航。



兩個期限LPR連續5個月維持不變

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

受政策利率不變、銀行息差承壓等因素影響，兩個期限貸款市場報價利率(LPR)連續5個月維持不變。10月20日，央行授權全國銀行間同業拆借中心公布：1年期LPR為3.0%，5年期以上LPR為3.5%。





《證券時報》



底盤穩質量升動能新，中國經濟「穩中提質」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

初步核算，前三季度國內生產總值(GDP)達到101.5萬億元，按不變價格計算，同比增長5.2%。其中，三季度GDP同比增長4.8%，環比增長1.1%。分析指出，三季度經濟呈現「生產供給增勢良好、內需持續改善、外貿韌性增強」的特點。展望未來，隨著新質生產力加快培育和宏觀政策持續發力，中國經濟有望繼續保持平穩向好態勢。



從「純綠」到「轉型」，中國可持續金融深化擴容

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2020年9月，「雙碳」目標擘畫出中國經濟社會綠色轉型的戰略藍圖。這五年間，綠色貸款和綠色債券規模躍居全球首位，綠色保險、綠色投資、碳金融等多層次綠色金融全面發展，成為實體經濟低碳轉型的核心引擎。在當前綠色金融蓬勃發展之際，轉型金融承接而來，兩者互為補充，共同推動著「雙碳」目標的實現。



期貨市場迎里程碑，資金總量突破兩萬億

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國期貨市場再迎里程碑時刻。中國期貨市場監控中心10月20日披露，截至10月9日，中國期貨市場資金總量突破2萬億元，約為2.02萬億元，較2024年底增長24%。繼2021年2月突破萬億元、2022年6月突破1.5萬億元後，期貨市場資金總量再上新台階。同時，期貨公司客戶權益合計達1.91萬億元，較2024年底增長24%。