  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

21/10/2025 08:20

《神州頭條》財經報章頭版摘要：前三季度GDP同比增長5.2%

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
國家統計局2025年10月20日公布，中國前三季度GDP達101.5萬億元，同比增長5.2%；期貨市場資金總量突破2.02萬億元，較2024年底增24%。

事實要點：
▷ 前三季度GDP 101.5萬億元（同比增5.2%）
▷ 期貨市場資金總量2.02萬億元（較2024年底增24%）
▷ 保險業累計承保車險超16億輛次、科技保險保障超10萬億元
▷ 新型政策性金融工具投放近3000億元（拉動總投資4.06萬億元）
▷ 1年期及5年期LPR連續5個月維持3.0%、3.5%

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

高質量發展取得新的歷史性成就--從「十四五」看中國答卷
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「十四五」規劃收官在即。「十四五」期間，以習近平同志為核心的黨中央統攬全局、領航掌舵，全國上下戮力同心、眾志成城，堅定不移辦好自己的事，用新的偉大奮斗創造出新的歷史偉業，中國答卷舉世矚目，中華民族偉大復興勢不可擋。前三季度，國內生產總值(GDP)同比增長5.2%！

國家統計局：前三季度GDP同比增長5.2%，經濟保持穩中有進態勢有堅實支撐
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局10月20日發布的數據顯示，初步核算，前三季度中國國內生產總值(GDP)1015036億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長5.2%。國家統計局新聞發言人就2025年前三季度國民經濟運行情況答記者問時表示，儘管外部環境複雜演變，經濟發展面臨不少壓力，但中國經濟「穩」的格局、「進」的勢頭、「韌」的特性沒有改變，保持穩中有進發展態勢具有堅實支撐。

「十四五」保險業實現規模質量雙提升
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
商業養老、健康保險積累準備金11萬億元，車險累計承保機動車超16億輛次，科技保險累計提供風險保障超過10萬億元，保險資金投資股票和權益類基金超5.4萬億元，全球第二大保險市場地位更加穩固……這一組數據生動勾勒出「十四五」期間中國保險行業波瀾壯闊的發展圖景。業內人士表示，展望「十五五」，保險業將持續增強服務能力、拓展服務覆蓋面，在保民生、穩增長中發揮更加關鍵的作用。


《上海證券報》

「穩、進、韌」，前三季度中國經濟頂壓前行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
受政策利率不變、銀行息差承壓等因素影響，兩個期限貸款市場報價利率(LPR)連續5個月維持不變。10月20日，央行授權全國銀行間同業拆借中心公布：1年期LPR為3.0%，5年期以上LPR為3.5%。今年以來，中國經濟頂住壓力、穩步前行。國家統計局10月20日發布的數據顯示，前三季度國內生產總值為1015036億元，按不變價格計算，同比增長5.2%。

近3000億元「準財政」工具資金到位
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
截至10月17日，國家開發銀行、中國農業發展銀行分別投放新型政策性金融工具1893.5億元、1001.11億元，合計近3000億元；預計可拉動項目總投資分別為2.8萬億元、1.26萬億元。國家發改委9月29日明確，新型政策性金融工具規模共5000億元，全部用於補充項目資本金。受訪專家認為，作為「準財政」工具，新型政策性金融工具具有明顯的槓桿效應，將對提振四季度總需求與穩定信貸增速發揮積極作用，也有望為明年實現經濟「開門紅」保駕護航。

兩個期限LPR連續5個月維持不變
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
受政策利率不變、銀行息差承壓等因素影響，兩個期限貸款市場報價利率(LPR)連續5個月維持不變。10月20日，央行授權全國銀行間同業拆借中心公布：1年期LPR為3.0%，5年期以上LPR為3.5%。


《證券時報》

底盤穩質量升動能新，中國經濟「穩中提質」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
初步核算，前三季度國內生產總值(GDP)達到101.5萬億元，按不變價格計算，同比增長5.2%。其中，三季度GDP同比增長4.8%，環比增長1.1%。分析指出，三季度經濟呈現「生產供給增勢良好、內需持續改善、外貿韌性增強」的特點。展望未來，隨著新質生產力加快培育和宏觀政策持續發力，中國經濟有望繼續保持平穩向好態勢。

從「純綠」到「轉型」，中國可持續金融深化擴容
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2020年9月，「雙碳」目標擘畫出中國經濟社會綠色轉型的戰略藍圖。這五年間，綠色貸款和綠色債券規模躍居全球首位，綠色保險、綠色投資、碳金融等多層次綠色金融全面發展，成為實體經濟低碳轉型的核心引擎。在當前綠色金融蓬勃發展之際，轉型金融承接而來，兩者互為補充，共同推動著「雙碳」目標的實現。

期貨市場迎里程碑，資金總量突破兩萬億
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國期貨市場再迎里程碑時刻。中國期貨市場監控中心10月20日披露，截至10月9日，中國期貨市場資金總量突破2萬億元，約為2.02萬億元，較2024年底增長24%。繼2021年2月突破萬億元、2022年6月突破1.5萬億元後，期貨市場資金總量再上新台階。同時，期貨公司客戶權益合計達1.91萬億元，較2024年底增長24%。

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處