  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

21/10/2025 17:05

《神州經脈》滬指重上三千九，特朗普稱明年初訪華，華為明發鴻蒙6

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年10月21日，滬指收漲1.36%至3916.33點，成交額1.87萬億元；特朗普稱明年初訪華，中方重申反對台獨；華為將於22日發布鴻蒙6系統。

事實要點：
▷ 滬深兩市成交額1.87萬億元（環比增1363億元）
▷ 第三季信息傳輸業GDP同比增11.7%（最高）
▷ 9月中國汽車出口65.2萬輛（新能源佔22.2萬輛）
▷ 9月房地產債券融資561億元（同比增31%）
▷ 2025國產電影海外票房1.4億美元（46國上映）

　　中美貿易緊張關係有所緩和，提振市場情緒。滬綜指連續第二日收漲，全天（21日）升幅有1.36%，收報3916.33點，重新企上三千九關。深成指收升2.06%，創業板指揚3.02%。滬深兩市全日成交額1.87萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增加1363億元或7.8%。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1171，較上個交易日4時30分收盤價升60點子，兩連升，創9月23日以來一個月新高。今日人民幣兌一美元中間價報7.0930，較上個交易日升43點子，創2024年10月15日以來逾一年新高，和市場預測偏強約290點。

*今日新聞精選*

1. 美國總統特朗普最新表示，希望能與中國國家主席習近平達成一項公平貿易協議，同時淡化雙方在台灣問題發生衝突的風險。他還表示，他將於明年初訪問中國。中國外交部發言人郭嘉昆在今日的例行記者會上表示，中方絕不允許任何人、任何勢力，以任何方式將台灣從中國分裂出去。關於元首外交相關的問題，郭嘉昆強調，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美兩國元首保持著密切的溝通與交往。

2. 中共二十屆四中全會昨起一連四天在北京召開，預計將審議第十五個「五年規劃」，即「十五五」規劃。官媒《人民日報》今天在頭版刊登《新質生產力點燃高質量發展新引擎》一文，指「『十五五』時期，必須把因地制宜發展新質生產力擺在更加突出的戰略位置」。文章指，中國發展基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。「中國經濟的信心，在當下更在未來，以創新為底色的新質生產力是最硬核的支撐」。

3. 國家統計局今日公布2025年第三季GDP初步核算數據。數據顯示，中國第三季房地產業GDP同比下跌0.2%，建築業GDP亦跌2.3%，是統計結果中GDP唯二下跌的行業。信息傳輸、軟件和信息技術服務業GDP則增11.7%，增幅最大。其次為租賃和商務服務業，GDP增8.6%。此外，工業GDP增5.8%，其中製造業GDP增6.3%。金融業GDP增5.2%；批發和零售業GDP則增4.9%，而住宿和餐飲業GDP就增3.6%。交通運輸、倉儲和郵政業GDP增4.8%。

4. 據《路透》援引兩位知情人士透露，越南低成本航空公司越捷航空(Vietjet)於10月18日停止運營兩架中國製造的中國商飛C909飛機，這兩架飛機為期六個月的租賃合同已到期。報道稱，越捷航空已選擇不再延長租賃合同，且目前沒有從中國商飛購買飛機的計劃。一位消息人士指出，終止租賃的原因是外籍機組人員和維修服務相關的運營成本高昂，以及越南航空法規的監管限制。早前報道稱，越捷航空曾與中國成都航空達成協議，由成都航空的機組人員操作這些飛機。

5. 據中國汽車工業協會消息，今年9月，中國汽車出口65.2萬輛，環比增長6.7%，同比增長21%；傳統燃料汽車出口43萬輛，環比增長11.1%，同比增長0.5%；新能源汽車出口22.2萬輛，環比下降0.9%，同比增長1倍。今年1-9月，汽車出口495萬輛，同比增長14.8%；傳統燃料汽車出口319.2萬輛，同比下降5.6%；新能源汽車出口175.8萬輛，同比增長89.4%。

6. 據《央視新聞》報道，截至10月20日，據不完全統計，2025年國產電影海外票房收入合計1.4億美元，折合約10億元，超過2024年全年。海外上映國家和地區達到46個，年度海外票房收入超過百萬美元的影片達到13部。其中，500萬美元以上的7部，1000萬美元以上的2部，5000萬美元以上的1部。截至目前，2025年國產電影票房前20位的影片有15部實現了海外上映。

7. 中指研究院的監測數據顯示，9月房地產行業債券融資總額為561億元，同比增長31%。其中，信用債發行同比增長，增幅達到89.5%，佔比57.4%。債券融資平均利率為2.68%，同比下降0.38個百分點。1-9月，房地產企業債券融資總額為4369.9億元，同比微增3.9%。累計來看，1-9月，房地產企業債券融資總額為4369.9億元，同比微增3.9%。

8. ​​​​華為常務董事、終端BG董事長余承東今日下午在微博發文稱，鴻蒙操作系統6(HarmonyOS6)將於明日（22日）下午2時半正式發布，「以超乎想象的速度，持續迭代進化。以共建共享的初心，繁榮全新生態」。鴻蒙操作系統6是華為繼去年推出全棧自研的「純血鴻蒙」鴻蒙操作系統5之後，原生鴻蒙的第二個重要版本。有數碼博主近日爆料指，鴻蒙操作系統6將支持與蘋果設備互傳。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰21/10/2025 17:12  《Ａ股動向》中電港：國家集成電路基金減持３０１﹒９７萬股公…

其他
More

21/10/2025 17:39  《滬╱深股通》寧德時代（３００７５０）為深股通十大成交活躍…

21/10/2025 17:28  【內房困局】上海奉賢富力萬達廣場爛尾四年即將法拍，起拍價約…

21/10/2025 17:26  《中國監管》人行條法司：加快推進重點領域、新興領域立法，完…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處