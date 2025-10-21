  • 會員
21/10/2025 17:00

《鍾之日記》恒指兩連升，重返兩萬六

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年10月21日，香港恒生指數連升兩日收報26027點，主板成交2647億港元；滬指漲1.36%至3916點，兩市成交額1.87萬億元人民幣，中美貿易緩和提振市場。

事實要點：
▷ 恒指收26027點（升0.7%），主板成交2647億港元
▷ 滬深兩市成交1.87萬億元人民幣（增7.8%）
▷ 蘋果概念板塊升2.9%，天貓雙11首小時iPhone成交額破2024年記錄
▷ 寧德時代Q3淨利185.5億元人民幣（同比增41.2%）
▷ 中芯國際收報74.05元（升3.1%），大摩目標價調至80元

　　10月21日，香港天氣：多雲。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　美國總統特朗普對中美談判感樂觀，並相信會達成「公平」協議，隔晚美股三大指數集體收升。恒指昨收升六百餘點後，今早再高開逾300點，重返兩萬六關口，科技股續反彈，港股升幅漸擴大，盤中最多漲509點，午後略為回順。恒指最終全日收升168點或0.7%，兩連升，收報26027，主板成交近2647億元。

*滬指收升1.36%兩連漲，企上三千九*

　　中美貿易緊張關係有所緩和，提振市場情緒。滬綜指連續第二日收漲，全天升幅有1.36%，收報3916.33點，重新企上三千九關。深成指收升2.06%，創業板指揚3.02%。滬深兩市全日成交額1.87萬億元人民幣，較上一個交易日增7.8%。

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢稱，近期中港股市均受中美　談判的情緒所影響。目前中美雙方釋出緩和信號，同時中共四中全會正在召開，加上第三季經濟數據也強化了市場對中國實現全年經濟目標的信心，市場氣氛改善。

　　滬深蘋果概念板塊升2.9%，市場對iPhone銷售的樂觀情緒重燃，蘋果美股周一（20日）大漲，盤中創下264.38美元的新高，收升3.9%報262.24美元。天貓「雙11」昨晚8點正式開賣，首小時蘋果官方旗艦店iPhone系列成交額已超越2024年全天記錄。

*中芯國際漲逾3%，大摩看好調高目標價*
　
　　摩根士丹利調高中芯國際(00981)評級及目標價，中芯盤中最多漲6.4%，全日收升3.1%，報74.05元。該股連升2日，累計升幅約8.35%。

　　大摩報告指，中國人工智能應用的快速普及，以及對本土人工智能GPU的政策支持，將在未來兩年顯著提振本土對先進製程晶圓代工的需求。大摩調高中芯評級由「與大市同步」至「增持」，並將目標價由40元大幅提升至80元。
　
　　大摩並表示，鑑於國產AI芯片需求強勁，上調中國AI GPU銷售收入預測，2024至2027年復合年增長率預計為62%。

　　美國出口禁令及國內決策層的引導下，國產芯片發展迅速。據報，英偉達(US.NVDA)首席執行官黃仁勳近日表示，由於美國實施出口管制，公司在華高端芯片市場份額已從95%降至0%，「目前我們已完全退出中國市場。」

　　其他芯片股漲跌不一，上海復旦(01385)軟0.2%，華虹(01347)跌0.3%，英諾賽科(02577)升1.1%，晶門半導體(02878)升2%。

　　值得留意的是，《路透》引述業內高管和分析師表示，全球芯片製造商爭相生產AI芯片，導致智能手機、電腦中使用的普通存儲芯片供應吃緊，刺激了一些設備製造商恐慌性購買囤貨，引發普通芯片供應緊張，並推高價格。

*寧德時代升3%，三季度盈利增41%*
　
　　寧德時代(03750)昨晚發布第三季度報告，並舉行業績說明會，公司第三季度實現總營收1042億元人民幣，同比增長12.9%；歸母淨利潤185.5億元人民幣，同比增長41.2%。寧德時代在業績說明會上介紹，第三季度動力、儲能合計出貨量接近180GWh，其中儲能佔比約20%，海外出口佔比約兩成，目前正在加快587Ah量產速度，以滿足市場需求。
　
　　寧德時代今日收升3.03%，報544元，股價連漲三日。其在業績會上指出，公司發布的鈉新電池已通過新國標認證，正於客戶推進鈉新乘用車動力電池的開發落地中。此外，公司的商用動力電池出貨快速增長、佔比逐步提升，目前佔總出貨的比例接近20%。　
　
　　摩根大通發表研報指，集團管理層對明年需求前景樂觀，寧德時代A股仍是該行在中國電池價值鏈中的首選；給予H股中性評級，因其估值看來合理。摩通補充，公司先前因產能限制在國內電動車及全球儲能系統市場流失部分市佔率，預期隨著產能釋放，市佔率將隨之提升。

　　美銀研報亦指，公司儲能系統(ESS)電池需求持續強勁，且商用車需求未來5年亦料表現穩健，維持A股「買入」評級，H股目標價上調至605元。瑞銀則指，由於寧德時代股價已超越目標價，因此把該股納入檢討，此前予該股目標價為495元及「買入」評級。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

