說說心理話
AH股新聞

21/10/2025 10:58

《Ａ股焦點》三一重工A升1%，H股上市集資逾百億，引淡馬錫等23名基石

　　工程機械巨頭--三一重工(06031)(滬:600031)香港上市，10月20-23日招股，按基礎發行規模5.8億股及招股價區間每股20.3-21.3港元上限計，集資最多123.6億港元(約合113億人民幣)，招股價較其招股前A股最後一個交易日(10月17日)收市價22.5元人民幣(約合24.55港元)折讓13.2%-17.3%。香港公開發售認購的每手(200股)入場費為4303港元，預計10月28日上市。此次招股引入23名基石投資者，包括新加坡主權財富基金淡馬錫，美資金融機構如貝萊德、簡街資本、橡樹資本等。

　　三一重工A股現升0.98%，報22.71元人民幣。

　　三一重工是營收規模僅次於徐工機械(深:000425)的中國工程機械巨頭，A股市值逾1900億元人民幣。三一重工此次香港上市集資，瞄準海外市場拓展。H股集資所得中約45%將用於進一步發展其全球銷售及服務網絡；25%用於增強研發能力，當中逾10億港元將用於在歐洲和亞太地區(如德國和日本)等地建立研發中心；20%將用於擴大海外製造能力和優化生產效率；10%用於營運資金和一般公司用途。

　　三一重工2003年7月上交所掛牌，此次香港上市，將成繼中聯重科(01157)(深:000157)後，第二家A+H的工程機械企業。
《經濟通通訊社21日專訊》

