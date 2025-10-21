《Ａ股焦點》寧德時代A股揚逾3%，第三季營收1042億，正加快587Ah量產

寧德時代(03750)(深:300750)今年第三季度實現總營收1042億元（人民幣．下同），同比增長12.9%；歸母淨利潤185.5億元，同比增長41.2%；當期淨利率19.1%，同比增長4.1個百分點；現金儲備充裕，期末貨幣資金及交易性金融資產合計超3600億元。



寧德時代A股高開高走，現揚3.13%，報377.97元；H股揚4.83%。



據《上證報》報道，寧德時代近日在業績說明會上介紹，第三季度動力、儲能合計出貨量接近180GWh，其中儲能佔比約20%，海外出口佔比約兩成。目前公司儲能產能飽和，正加速產能擴張力度，後續隨著產能逐步釋放，公司國內儲能產品出貨情況將會改善。目前正在加快587Ah量產速度，以滿足市場需求，未來587Ah產品的出貨佔比會逐步提升。



鈉電產品方面，公司發布的鈉新電池已通過新國標認證，鈉新乘用車動力電池正在與客戶推進開發、落地中，進展順利。此外，公司正在打造重卡換電生態，加速重卡的電動化。公司商用動力電池出貨快速增長、佔比逐步提升，目前佔總出貨的比例接近20%。

《經濟通通訊社21日專訊》