《提振消費》多地試行中小學「春秋假」帶動出行，機票預訂量增2倍

多地宣布將從今秋起試行中小學「春秋假」，不少地方將「春秋假」安排在11月，為期3天，連上周末，中小學生可「喜提」5天「小長假」。



從各地發布的通知來看，浙江省的寧波、湖州、嘉興、金華蘭溪、台州椒江；廣東佛山等地的2025年春秋假時間均安排在11月12日至14日，與周末的15日、16日銜接，形成5天假期。浙江省的衢州2025年秋假時間暫定為11月19日至21日，與周末的22日、23日銜接，形成5天假期。



據《澎湃新聞》報道，多家旅行社人士表示，從目前家長的諮詢情況來看，北京和西安是最熱門的秋假出行目的地。同程旅行數據顯示，近一周，出發日期在11月12日至16日期間的熱門親子航班同比上漲近一倍，主要熱門目的地包括北京、成都、上海、西安、貴陽、重慶、昆明、海口、三亞、南京。



去哪兒旅行數據也顯示，11月12日至16日期間，寧波出發的機票預訂量同比增長2.18倍；11月12日至16日期間，佛山出發的機票比去年同期增長2.76倍，其中去往北京的機票預訂量同比增長1.9倍。



今年9月16日，商務部等9部門對外發布了《關於擴大服務消費的若干政策措施》，其中，第十三條指出：優化學生假期安排，完善配套政策。探索設置中小學春秋假，相應縮短寒暑假時間，增加旅遊出行等服務消費時間。

《經濟通通訊社21日專訊》