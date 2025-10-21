  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

21/10/2025 09:15

肖飛與仇廣宇加入美團決策層S-team，分管軟硬件服務和Keeta業務

　　昨日，美團(03690)CEO王興發布組織公告郵件，宣布軟硬件服務負責人肖飛、Keeta負責人仇廣宇將加入S-team。王興同時表示：「期待他們帶來新的視角和輸入，為公司長期成功做出更大貢獻。」美團S-team是美團最高決策層，此前S-team成員還包括王興、穆榮均、王莆中、陳少暉、李樹斌、郭萬懷等。

　　據內媒引述知情人士說法稱，此次是美團領導梯隊的常規調整，不涉及組織架構變動。調整或意味，公司對兩個新晉管理者所管轄業務的重視。

　　肖飛於2014年2月加入美團擔任美團外賣的產品經理，2016年初換崗至餐飲生態平台，帶隊探索商家數字化解決方案，2023年9月晉升為副總裁。2025年4月，肖飛開始擔任軟硬件服務負責人，管理餐飲SaaS、酒店SaaS、Peppr（SaaS海外）、騎行、充電寶等業務。

　　仇廣宇於2022年5月加入美團，在到家事業群開始探索境外業務，先後轉戰香港、沙特和巴西，帶領Keeta團隊「從零到一」取得市場突破。

　　2020年1月，王興宣布啟動「領導梯隊培養計劃」，包括推動人才盤點、換崗鍛煉、繼任計劃等一系列工作。過去五年，美團內部晉升了多名副總裁及以上高級管理者，其中大多數為「80後」，本次增補的兩位S-team成員也是上述計劃的落地。
《經濟通通訊社21日專訊》

【助眠救星】加拿大銷售No.1 | 維柏健[快睡寶]限時2件75折。即上 healthsmart.com.hk (優惠期至23/10/2025)► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處