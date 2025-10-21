肖飛與仇廣宇加入美團決策層S-team，分管軟硬件服務和Keeta業務

昨日，美團(03690)CEO王興發布組織公告郵件，宣布軟硬件服務負責人肖飛、Keeta負責人仇廣宇將加入S-team。王興同時表示：「期待他們帶來新的視角和輸入，為公司長期成功做出更大貢獻。」美團S-team是美團最高決策層，此前S-team成員還包括王興、穆榮均、王莆中、陳少暉、李樹斌、郭萬懷等。



據內媒引述知情人士說法稱，此次是美團領導梯隊的常規調整，不涉及組織架構變動。調整或意味，公司對兩個新晉管理者所管轄業務的重視。



肖飛於2014年2月加入美團擔任美團外賣的產品經理，2016年初換崗至餐飲生態平台，帶隊探索商家數字化解決方案，2023年9月晉升為副總裁。2025年4月，肖飛開始擔任軟硬件服務負責人，管理餐飲SaaS、酒店SaaS、Peppr（SaaS海外）、騎行、充電寶等業務。



仇廣宇於2022年5月加入美團，在到家事業群開始探索境外業務，先後轉戰香港、沙特和巴西，帶領Keeta團隊「從零到一」取得市場突破。



2020年1月，王興宣布啟動「領導梯隊培養計劃」，包括推動人才盤點、換崗鍛煉、繼任計劃等一系列工作。過去五年，美團內部晉升了多名副總裁及以上高級管理者，其中大多數為「80後」，本次增補的兩位S-team成員也是上述計劃的落地。

