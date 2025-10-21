【大國博弈】美澳簽署關鍵礦產協議，試圖擺脫對中國稀土依賴

外電消息，美國總統特朗普昨（20日）與到訪的澳洲總理阿爾巴尼斯簽署一項協議，旨在加強對關鍵礦產和稀土的獲取，減少對中國供應鏈的依賴。



特朗普在白宮與阿爾巴尼斯會晤時表示：「大約一年後，我們將擁有很多關鍵礦物和稀土，多到你們都不知道該怎麼處理。」阿爾巴尼斯說，這項協議是稀土與礦產合作的「升級版」，協議將包括澳洲對稀土的加工。阿爾巴尼斯補充說，澳洲擁有擴大相關產能的「能力」。



初期階段美澳兩國將在接下來的六個月內各出資10億美元，其中部分項目將在兩國境內推進，另有一項將有日本的參與。



*格里爾警告中國不要懲罰在美投資公司*



另外，​​​​​​美國貿易代表格里爾昨警告中國，不要對幫助美國發展關鍵產業的外國公司進行報復。上周中國對韓國造船巨頭韓華海洋的美國子公司實施反制措施，該公司計劃投資美國海事行業。



格里爾在一份聲明中表示，「中國近期在全球範圍內對私營企業採取的報復行動，是其更廣泛經濟脅迫模式的一部分，旨在通過阻止外國公司投資美國造船業和其他關鍵行業來影響美國政治並控制全球供應鏈。」格里爾表示，華盛頓將「對中國瞄準關鍵工業領域以佔據主導地位的行為做出適當回應。」

