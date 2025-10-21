《中歐關係》歐盟對華鋼製履帶板作出反傾銷肯定性終裁

據中國貿易救濟信息網，10月20日，歐盟委員會發布公告，對原產於中國的鋼製履帶板(Steel Track Shoes)作出反傾銷肯定性終裁，裁定歐盟CN編碼8426、8429或8430項下的無論是否附有橡膠墊，無論是否組裝在履帶鏈上，最大長度為3000毫米，機器上使用的鋼製履帶板以及編碼8428項下的傳送帶反傾銷稅為62.5%。



《經濟通通訊社21日專訊》