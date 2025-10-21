《中國房產》中指院：9月房地產行業信用債發行規模同比增長近9成

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中指研究院的監測數據顯示，9月房地產行業債券融資總額為561億元(人民幣．下同)，同比增長31%。其中，信用債發行同比增長，增幅達到89.5%，佔比57.4%。債券融資平均利率為2.68%，同比下降0.38個百分點。1-9月，房地產企業債券融資總額為4369.9億元，同比微增3.9%。



從融資結構來看，9月，房地產行業信用債融資322億元，同比增長89.5%，佔比57.4%；海外債融資11.4億元，佔比2.0%；ABS融資227.7億元，同比下降11.9%，佔比40.6%。債券融資平均利率為2.68%，同比下降0.38個百分點，環比上升0.18個百分點。



具體來看，9月信用債發行同比增長，發債房企主要為央國企，華潤、招商蛇口、陸家嘴、中國鐵建等發行總額超20億元，金茂、首開、越秀、中海宏洋等亦有信用債發行。民企和混合所有制企業如綠城、新城控股、新希望地產等成功發行信用債，合計金額約36.2億元；債券期限較長，綠城、新城控股發行債券分別為3年期和5年期，長期資金流入有助於企業延長債務期限結構。9月信用債發行期限較長，以1-3年期和3年以上債券為主，平均發行年限為3.65年。



從融資利率來看，9月債券融資平均利率為2.68%，同比下降0.38個百分點，環比上升0.18個百分點，債券融資平均利率同比下降。其中，信用債平均利率為2.36%，同比下降0.44個百分點，環比微增0.01個百分點；海外債平均利率為11.88%；ABS平均利率為2.68%，同比下降0.55個百分點，環比下降0.03個百分點。



從典型房企債券發行來看，9月華潤發行金額最高，達50億元；蘇高新融資成本最低，為1.76%。



累計來看，1-9月，房地產企業債券融資總額為4369.9億元，同比微增3.9%。從融資結構來看，房地產行業信用債融資2612.9億元，同比下降0.6%，佔比59.8%；海外債融資68.7億元，同比增長2.6%，佔比1.6%；ABS融資1688.3億元，同比增長11.9%，佔比38.6%。

《經濟通通訊社21日專訊》