  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

21/10/2025 09:29

《Ａ股行情》滬綜指高開0.18%，特朗普看好與習近平達「公平」協議

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年10月21日，滬綜指高開0.18%至3870.75點，深成指及創業板指分別漲0.52%、0.81%。美國總統特朗普稱將與習近平會晤並達成「公平」協議，明年初訪華，並警告若未達稀土協議將加徵155%關稅。人行今日淨投放685億元。

事實要點：
▷ 特朗普稱未達稀土協議將加徵155%關稅（唯一性描述）
▷ 人行今日淨投放685億元（1595億逆回購減910億到期）
▷ 滬綜指高開0.18%報3870.75點（深成指+0.52%、創業板+0.81%）
▷ 特朗普稱明年初訪華「基本確定」（唯一性描述）
▷ 經濟學家預測Q4末降準50基點、降息10基點（唯一性描述）

　　滬深股市今早再度集體高開，滬綜指高開0.18%，報3870.75點，深成指高開0.52%，創業板指高開0.81%。船舶、海洋經濟股盤初走強。

　　美國總統特朗普再為中美關係吹暖風，周一（20日）他在會見澳洲總理的記者採訪期間表示，預定本月稍晚時候會晤中國國家主席習近平，對兩人之間的關係充滿信心，預計將與對方達成一項「公平」的貿易協議，又稱明年初訪華「基本確定」。同時警告稱，如果中國不與美國就稀土礦達成協議，中國將面臨「大麻煩」，須支付155%的關稅。

　　特朗普表示，「我想對中國好。我熱愛我和習近平主席的關係，我們的關係很好」。他又說，「我已經受邀訪問中國，並將於明年年初某個時候前往。」

　　特朗普早前稱，將稀土、芬太尼及大豆列為中美談判的三大核心議題。他形容這三項為非常正常的要求。中國​外交部就此回應稱，中方在處理中美經貿問題上的立場是一貫的、明確的，關稅戰、貿易戰不符合任何一方的利益，雙方應在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決任何問題。

　　另外，《證券日報》引述經濟學家表示，預計第四季末人行將有一次50個基點的降準，以及10個基點的降息。下半年外部影響仍存在不確定性，國內有效需求不足，和供給端過度競爭的結構性矛盾依舊存在，所以需要適度依靠寬鬆的貨幣政策對沖沖寬下行的壓力，和外部經濟不確定性。

　　人行今日進行1595億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場今日有910億元逆回購到期，即今日淨投放685億元。
《經濟通通訊社21日專訊》

【你點睇？】「粵車南下」最快11月實施，邵家輝冀當局根據路面承載力逐步放寬名額，你是否認同？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處