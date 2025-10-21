《Ａ股行情》滬綜指高開0.18%，特朗普看好與習近平達「公平」協議

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

滬深股市今早再度集體高開，滬綜指高開0.18%，報3870.75點，深成指高開0.52%，創業板指高開0.81%。船舶、海洋經濟股盤初走強。



美國總統特朗普再為中美關係吹暖風，周一（20日）他在會見澳洲總理的記者採訪期間表示，預定本月稍晚時候會晤中國國家主席習近平，對兩人之間的關係充滿信心，預計將與對方達成一項「公平」的貿易協議，又稱明年初訪華「基本確定」。同時警告稱，如果中國不與美國就稀土礦達成協議，中國將面臨「大麻煩」，須支付155%的關稅。



特朗普表示，「我想對中國好。我熱愛我和習近平主席的關係，我們的關係很好」。他又說，「我已經受邀訪問中國，並將於明年年初某個時候前往。」



特朗普早前稱，將稀土、芬太尼及大豆列為中美談判的三大核心議題。他形容這三項為非常正常的要求。中國​外交部就此回應稱，中方在處理中美經貿問題上的立場是一貫的、明確的，關稅戰、貿易戰不符合任何一方的利益，雙方應在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決任何問題。



另外，《證券日報》引述經濟學家表示，預計第四季末人行將有一次50個基點的降準，以及10個基點的降息。下半年外部影響仍存在不確定性，國內有效需求不足，和供給端過度競爭的結構性矛盾依舊存在，所以需要適度依靠寬鬆的貨幣政策對沖沖寬下行的壓力，和外部經濟不確定性。



人行今日進行1595億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場今日有910億元逆回購到期，即今日淨投放685億元。

《經濟通通訊社21日專訊》