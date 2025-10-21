  • 會員
21/10/2025 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日漲1.2%重上3900，存儲芯片股、蘋概股拉升

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年10月21日，滬綜指半日漲1.2%收3910.13點，創業板指漲2.9%，兩市成交11516億元。存儲芯片股漲停，蘋概股因iPhone17銷量破紀錄拉升；煤炭、航運股下跌，SCFI指數周漲12.9%，美西運價漲超30%。

事實要點：
▷ 兩市半日成交11516億元（較上日減少115億元）
▷ 創業板指半日漲2.9%（深成指漲1.97%）
▷ 存儲芯片股大為股份、太極實業漲停
▷ 天貓雙11 iPhone17首小時銷量破去年首日紀錄
▷ SCFI周漲12.9%（美西航線運價漲超30%）

　　滬深股市早盤走強，滬指半日收升1.2%報3910.13點，重上三千九關，創業板指半日大漲2.9%，深成指也升1.97%。兩市上午成交11516億元(人民幣．下同)，較上個交易日減少115億元。中金公司首席經濟學家彭文生表示，今年A股上漲，不是來自於盈利的改善，而是主要源於風險溢價下降，對未來預期的改善。

　　存儲芯片板塊反覆活躍，大為股份(深:002213)、太極實業(滬:600667)封板。《路透》引述業內高管和分析師表示，全球芯片製造商爭相生產人工智能芯片，導致智能手機、電腦和服務器中使用的普通存儲芯片供應吃緊，刺激了一些客戶恐慌性購買，引發芯片價格飆升。

　　蘋概股亦走強，環旭電子(滬:601231)漲停，福立旺(滬:688678)飆逾8%。隔晚蘋果(US.AAPL)獲機構唱好iPhone 17銷量，股價盤中創歷史新高，同時天貓「雙11」開賣後iPhone 17首小時銷量已突破去年首日全日記錄。

　　此外，昨日大漲的煤炭、燃氣板塊回吐，安泰集團(滬:600408)上午跌6.4%。航運股走軟，海通發展(滬:603162)跌超5%；中美互徵船隻港口費落地疊加特朗普威脅11月對華加稅，全球海運市場再現混亂局面，運價短時大漲。10月17日，上海出口集裝箱綜合運價指數(SCFI)為1310.32點，周環比上漲12.9%，其中中國至美西航線集裝箱運價周環比跳漲超過三成。
《經濟通通訊社21日專訊》

