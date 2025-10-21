《Ａ股行情》滬綜指收升1.36%企上三千九，半導體、CPO概念全日強勢

中美貿易緊張關係有所緩和，提振市場情緒。滬綜指連續第二日收漲，全天升幅有1.36%，收報3916.33點，重新企上三千九關。深成指收升2.06%，創業板指揚3.02%。滬深兩市全日成交額1.87萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增加1363億元或7.8%。
光大證券國際證券策略師伍禮賢稱，近期中港股市均受中美談判的情緒所影響。目前中美雙方釋出緩和信號，同時中共四中全會正在召開，加上第三季經濟數據也強化了市場對中國實現全年經濟目標的信心，市場氣氛改善。
盤面上，CPO等算力硬件股繼續走強，新易盛(深:300502)升約11%。蘋果概念板塊升2.9%，由於人們對iPhone銷售的樂觀情緒重燃，蘋果美股周一（20日）大漲，盤中創下264.38美元的新高，收升3.9%報262.24美元。天貓「雙11」昨晚8點正式開賣，首小時蘋果官方旗艦店iPhone系列成交額已超越2024年全天記錄。
半導體全日強勢，寒武紀(滬:688256)彈近6.9%，中芯國際(滬:688981)升3.7%。寒武紀早前公布，前三季度營業收入46.07億元，同比增長2386.38%；歸母淨利潤16.05億元，同比扭虧為盈。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4607.87
|+1.53
|上證指數
|3916.33
|+1.36
|8379.38
|深證成指
|13077.32
|+2.06
|10359.60
|創業板指
|3083.72
|+3.02
|科創50
|1406.32
|+2.81
|B股指數
|261.40
|+0.57
|1.12
|深證B指
|1354.14
|+0.94
|0.82
《經濟通通訊社21日專訊》
