《Ａ股行情》滬綜指收升1.36%企上三千九，半導體、CPO概念全日強勢

中美貿易緊張關係有所緩和，提振市場情緒。滬綜指連續第二日收漲，全天升幅有1.36%，收報3916.33點，重新企上三千九關。深成指收升2.06%，創業板指揚3.02%。滬深兩市全日成交額1.87萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增加1363億元或7.8%。



光大證券國際證券策略師伍禮賢稱，近期中港股市均受中美談判的情緒所影響。目前中美雙方釋出緩和信號，同時中共四中全會正在召開，加上第三季經濟數據也強化了市場對中國實現全年經濟目標的信心，市場氣氛改善。



盤面上，CPO等算力硬件股繼續走強，新易盛(深:300502)升約11%。蘋果概念板塊升2.9%，由於人們對iPhone銷售的樂觀情緒重燃，蘋果美股周一（20日）大漲，盤中創下264.38美元的新高，收升3.9%報262.24美元。天貓「雙11」昨晚8點正式開賣，首小時蘋果官方旗艦店iPhone系列成交額已超越2024年全天記錄。



半導體全日強勢，寒武紀(滬:688256)彈近6.9%，中芯國際(滬:688981)升3.7%。寒武紀早前公布，前三季度營業收入46.07億元，同比增長2386.38%；歸母淨利潤16.05億元，同比扭虧為盈。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4607.87 +1.53 上證指數 3916.33 +1.36 8379.38 深證成指 13077.32 +2.06 10359.60 創業板指 3083.72 +3.02 科創50 1406.32 +2.81 B股指數 261.40 +0.57 1.12 深證B指 1354.14 +0.94 0.82

《經濟通通訊社21日專訊》