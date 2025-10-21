  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

21/10/2025 15:13

《Ａ股行情》滬綜指收升1.36%企上三千九，半導體、CPO概念全日強勢

　　中美貿易緊張關係有所緩和，提振市場情緒。滬綜指連續第二日收漲，全天升幅有1.36%，收報3916.33點，重新企上三千九關。深成指收升2.06%，創業板指揚3.02%。滬深兩市全日成交額1.87萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增加1363億元或7.8%。

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢稱，近期中港股市均受中美談判的情緒所影響。目前中美雙方釋出緩和信號，同時中共四中全會正在召開，加上第三季經濟數據也強化了市場對中國實現全年經濟目標的信心，市場氣氛改善。

　　盤面上，CPO等算力硬件股繼續走強，新易盛(深:300502)升約11%。蘋果概念板塊升2.9%，由於人們對iPhone銷售的樂觀情緒重燃，蘋果美股周一（20日）大漲，盤中創下264.38美元的新高，收升3.9%報262.24美元。天貓「雙11」昨晚8點正式開賣，首小時蘋果官方旗艦店iPhone系列成交額已超越2024年全天記錄。

　　半導體全日強勢，寒武紀(滬:688256)彈近6.9%，中芯國際(滬:688981)升3.7%。寒武紀早前公布，前三季度營業收入46.07億元，同比增長2386.38%；歸母淨利潤16.05億元，同比扭虧為盈。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004607.87+1.53　
上證指數3916.33+1.368379.38
深證成指13077.32+2.0610359.60
創業板指3083.72+3.02　
科創501406.32+2.81　
B股指數261.40+0.571.12
深證B指1354.14+0.940.82

《經濟通通訊社21日專訊》

【你點睇？】「粵車南下」最快11月實施，邵家輝冀當局根據路面承載力逐步放寬名額，你是否認同？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處