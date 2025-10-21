  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

21/10/2025 09:52

【ＡＩ】內地興起Sora生成AI短片「去水印」黑灰產業，最低3元

　　各大社交平台最近出現不少似是疑非的短片，例如交警追逐攔下駕駛車輛的貓貓狗狗、路人在街頭採訪中被問「知道自己是AI生成的嗎」等。這些短片實際上都由OpenAI Sora 2模型生成，看似逼真但脫離現實的情節顛覆「有片有真相」的認知。雖然Sora將其生成的每一條短片都打上明顯的水印，並內嵌了行業標準簽名C2PA元數據，供網民分辨真假，但內媒《藍鯨科技》發現，網絡上已興起各種去除Sora水印的手段，只需將Sora生成的AI短片上傳到某些在線工具或平台，不到一分鐘即可去除Sora的三處水印。內地二手交易平台上也有商家提供「人工代處理水印」服務，15秒左右的短片，報價約3-4元人民幣。

　　報道引述瑞萊智慧RealAI聯合創始人、算法科學家蕭子豪表示，這些去除手段主要針對顯式水印。一些用戶希望將Sora生成的圖像或視頻作為短視頻創作素材，而顯式水印會影響傳播效果，因此有去除水印的急切需求。不過他強調，去除顯式水印後仍有機率通過其他方式溯源，例如基於模型指紋的溯源，即模型在生成內容過程中留下的「隱性特徵」。
《經濟通通訊社21日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處