【ＡＩ】內地興起Sora生成AI短片「去水印」黑灰產業，最低3元

各大社交平台最近出現不少似是疑非的短片，例如交警追逐攔下駕駛車輛的貓貓狗狗、路人在街頭採訪中被問「知道自己是AI生成的嗎」等。這些短片實際上都由OpenAI Sora 2模型生成，看似逼真但脫離現實的情節顛覆「有片有真相」的認知。雖然Sora將其生成的每一條短片都打上明顯的水印，並內嵌了行業標準簽名C2PA元數據，供網民分辨真假，但內媒《藍鯨科技》發現，網絡上已興起各種去除Sora水印的手段，只需將Sora生成的AI短片上傳到某些在線工具或平台，不到一分鐘即可去除Sora的三處水印。內地二手交易平台上也有商家提供「人工代處理水印」服務，15秒左右的短片，報價約3-4元人民幣。



報道引述瑞萊智慧RealAI聯合創始人、算法科學家蕭子豪表示，這些去除手段主要針對顯式水印。一些用戶希望將Sora生成的圖像或視頻作為短視頻創作素材，而顯式水印會影響傳播效果，因此有去除水印的急切需求。不過他強調，去除顯式水印後仍有機率通過其他方式溯源，例如基於模型指紋的溯源，即模型在生成內容過程中留下的「隱性特徵」。

《經濟通通訊社21日專訊》