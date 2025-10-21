【四中全會】人民日報：十五五時期，須更突出發展新質生產力戰略

中共二十屆四中全會昨起一連四天在北京召開，預計將審議第十五個「五年規劃」，即「十五五」規劃。官媒《人民日報》今天在頭版刊登《新質生產力點燃高質量發展新引擎》一文，指「『十五五』時期，必須把因地制宜發展新質生產力擺在更加突出的戰略位置」。



文章指，「十四五」收官在即，「十五五」謀篇蓄勢。應當看到，中國外部衝擊影響加大，內部困難挑戰依然較多，迫切要求以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。更應看到，中國發展基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。「中國經濟的信心，在當下更在未來，以創新為底色的新質生產力是最硬核的支撐」。



文章舉例，新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等戰略性新興產業快速發展壯大；類腦智能、量子信息、基因技術、未來網絡、深海空天開發、氫能與儲能等未來產業孕育發展等等，「由技術革命性突破催生的新產業，鋪展出一條擺脫傳統經濟增長方式的新路徑」。



此外，線上與線下加速融合，服務與製造深度融合，網絡購物、移動支付、無人零售、無接觸配送等，依托數字經濟高速發展，新業態新模式蓬勃興起，為發展注入源源動力。「因地制宜加快發展新質生產力，定能不斷開拓發展新境界，不斷為人民創造更多新福祉」。

《經濟通通訊社21日專訊》